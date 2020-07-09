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爆料：华为荣耀游戏本或于 8 月正式发布

2020/7/9 9:23:42来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 7 月 9 日消息 此前在花粉俱乐部八周年活动上，荣耀总裁赵明宣布荣耀游戏本很快就要与大家见面了。今日博主 @长安数码君 爆料称华为荣耀游戏本将于 8 月发布

IT之家此前报道，赵明曾称荣耀游戏本已经规划了很久，会在今年推出，"几年磨一剑，非常惊艳"。预计荣耀游戏本将是一个面向年轻群体的品牌，赵明称这款游戏本将 “难得一见”并且让大家 “眼前一亮”。目前暂无更多有关荣耀游戏本的相关信息曝光。

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关键词：荣耀游戏本

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