曝佳能 EOS R5 搭载 4500 万像素 CMOS，售价 3899 美元

IT之家 7 月 9 日消息 佳能将于今晚举行新品发布会，现在外媒 nokishita 在发布会前又曝光了一些信息。

外媒爆料称佳能 EOS R5 搭载 4500 万像素全画幅 CMOS，之前还有爆料称 EOS R6 将搭载 2000 万像素全画幅 CMOS。价格方面，最新消息显示EOS R5 售价 3899 美元，约合 27000 元人民币；EOS R6 为 2499 美元，约合 17500 元。

IT之家曾报道，关于 EOS R5，佳能已经公布了部分信息。首先，佳能 EOS R5 支持 8K 29.97 fps 录制，支持 4:2:2 10it Canon Log（H.265）和 4:2:2 10it HDR PQ（H.265），无裁切，8K 模式支持全像素双核自动对焦，机内录制。在 4K 短片方面，佳能 EOS R5 最高可达 119.88fps，支持 4:2:2 10it Canon Log（H.265）和 4:2:2 10it HDR PQ（H.265），无裁切，4K 模式支持全像素双核自动对焦，支持机内录制，外部录制支持 4K 59.94fps。佳能 EOS R5 支持拍摄 8K Raw 短片，最高支持 29.97fps，支持机内录制，无裁切，支持全像素双核自动对焦。

另外，佳能全画幅专微相机 “EOS R5”将搭载新开发的 CMOS 图像感应器，支持 20fps（电子快门）/ 12fps（机械快门）连拍，支持机身抖动补正功能（佳能首次搭载），实现协同 IS 防抖系统（机身防抖 + RF 镜头防抖），配备双卡槽 + 云平台图像自动传输。