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佳能预热 7 月 9 日新品发布会，隔空喊话 “So 你”“你康”

2020/7/5 20:58:31来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家 7 月 5 日消息 佳能将于 7 月 9 日晚 8 点召开新品发布会，预计将会推出 EOS R5/R6 和多款镜头。近日，佳能也在预热海报中向 “So 你（索尼）”和 “你康（尼康）”进行了隔空喊话。爆料称索尼和尼康的新品也将在近日发布，但是还没有公布日期。

So你准备好了吗？”

“无限惊喜，等你康康”

如上图所示，佳能两幅海报的文案都创意十足，通过谐音双关与索尼和尼康两家相机大厂进行了互动。

IT之家曾报道，关于 EOS R5，佳能已经公布了部分信息。首先，佳能 EOS R5 支持 8K 29.97 fps 录制，支持 4:2:2 10it Canon Log（H.265）和 4:2:2 10it HDR PQ（H.265），无裁切，8K 模式支持全像素双核自动对焦，机内录制。在 4K 短片方面，佳能 EOS R5 最高可达 119.88fps，支持 4:2:2 10it Canon Log（H.265）和 4:2:2 10it HDR PQ（H.265），无裁切，4K 模式支持全像素双核自动对焦，支持机内录制，外部录制支持 4K 59.94fps。佳能 EOS R5 支持拍摄 8K Raw 短片，最高支持 29.97fps，支持机内录制，无裁切，支持全像素双核自动对焦。

另外，佳能全画幅专微相机 “EOS R5”将搭载新开发的 CMOS 图像感应器，支持 20fps（电子快门）/ 12fps（机械快门）连拍，支持机身抖动补正功能（佳能首次搭载），实现协同 IS 防抖系统（机身防抖 + RF 镜头防抖），配备双卡槽 + 云平台图像自动传输。

以下是曝光的真机图：

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关键词：佳能EOS R5

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