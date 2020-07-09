【IT之家评测室】OPPO 手环时尚版评测：你身边的运动健康小助理

在发布 OPPO Watch 智能手机之后，6 月 5 日，定位 “时尚健康”的 OPPO 手环也正式和大家见面，这也是 OPPO 第二款在 AIoT 运动健康领域的产品，OPPO 手环共分为三个版本，其中标准版售价 199 元（不支持 NFC），时尚版售价 249 元，新世纪福音战士限定版售价 299 元。

据官方宣传，OPPO 手环具备连续血氧监测功能，可实现 “睡眠 8 小时，守护 2 万次”，在睡眠中每秒监测血氧饱和度，此外还支持 12 种专业运动模式和多项便捷功能，那么 OPPO 手环表现究竟如何呢？IT之家简单分享一下这款产品的使用感受。

外观设计和佩戴体验

OPPO 手环的款式分标准版、时尚版两种，其中标准版提供静夜黑、薄雾紫两种配色的运动风格腕带，时尚版则提供星空黑、流沙金两种配色腕带。

IT之家拿到的是时尚版（流沙配色），在时尚版的产品包装盒内，还免费附送了一条黑色的运动款腕带，两款腕带，两种风格，可以说非常良心了。

时尚版的金属环扣是 OPPO 手环设计上的点睛之笔，手环粒外一圈是金色的环扣，让整个手环的设计质感增色不少。同时，腕带弧度可 360 度灵活调节，金色的环扣也让手环整体看起来不那么单调了，在智能手环之外，还多了 “佩饰”的属性。

要知道，目前大部分的智能手环都采用了手环本体 + 橡胶腕带的设计，外观看起来千篇一律，普通消费者很难一眼就识别出具体品牌，OPPO 手环时尚版这种独树一帜的设计，相信会吸引不少女性用户。

OPPO 手环采用了常见的卡扣式佩戴方式，时尚版的腕带采用了氟橡胶材质，类肤质的手感非常细腻，同时又不沾指纹，粘上的汗渍或者是水滴也容易擦拭掉。

OPPO 手环粒的重量为 10.3g，产品尺寸为 40.4*17.6*11.55mm，重量控制的相对不错，佩戴在手腕上没有明显的异物感，非常轻盈，如果你早已经习惯佩戴重达几十上百克的腕表，那么 OPPO 手环佩戴在手上的重量几乎可以 “忽略不计”。

手环粒和腕带之间的安装方式也非常简单，腕带底部朝上，手环粒正面朝下直接扣在腕带上即可，拆卸的话，拇指放在手环正面轻轻往下一按即可，简单粗暴，因为安装方式是从下到上，因此日常佩戴也无需担心手环粒丢失。

充电方式采用了常见的接触式充电，将手环粒卡到充电座上即可，或许是成本限制，没有采用更便利的磁吸式充电还是很遗憾的。

OPPO手环采用了 1.1 英寸的 AMOLED 显示屏，分辨率为 126*294，色彩显示鲜艳，屏幕细腻，颗粒感并不强烈（除非你把手环的屏幕怼到眼前，但相信日常使用中没人会这么做）。

屏幕上覆盖了一层 2.5D 玻璃，拇指在屏幕上滑动特别丝滑和畅快，当然，因为屏幕本身就这么大，太复杂的操作也没法实现，因此 OPPO 手环的交互逻辑还是以上下左右滑动、点按为主。

OPPO 健康 App

在绑定 OPPO 手环之前，需要先下载 OPPO 健康 App，这是 OPPO 为 AIoT 运动健康设备量身打造的应用，ColorOS 7 系统自带。

健康 App 共分为四大模块，分别是首页、健康、运动和管理。

首页包括了你的目前运动信息、运动成就、以及各种活动海报图；健康栏涵盖了每日活动、心率、睡眠、血氧饱和度、运动记录等健康信息；运动栏包括了跑步、健走、健身、瑜伽等几个项目；最后是管理栏，在这里你可以为手表、手环等设备设置表盘、设置 NFC、闹钟、消息同步、手环应用、手环更新等。

手环的所有设置，都可通过健康 App 完成，比如在 “运动健康设置”里，你可以设置手环的 “睡眠血氧监测”、“运动心率预警”等等，在 “手环应用设置”里，你也可以为手环里的应用排序等等。还可以设置公交卡、门禁卡，据官方资料，OPPO 手环时尚版支持 270 + 城市地铁、公交系统。

整个 App 的 UI 设计一贯延续了 OPPO 的高颜值、轻量化 DNA，配色、图标和字体非常精美，符合年轻人的审美，同时该有的功能都有，但也没有过分的复杂化，App 内也无任何广告植入。

表盘

表盘可以说是一台智能手环的灵魂，也是彰显用户审美个性最简单粗暴的方式，OPPO 手环内置了超过 160 种不同风格的表盘设计，通过 OPPO 健康 App 即可自行下载切换，不过需要注意一点，手环端最多存储 5 个表盘。

这些表盘种类丰富，各种各样设计的表盘都有，基本能够满足消费者的个性审美，包括健康类、艺术类、趣味类、星座类、简约类、经典类等等。

如果这 160 种表盘还是无法满足你的需求，那么你也可以自定义表盘，将手机相册里拍摄或者是保存的图片拿来当表盘；此外，你还可以选择 “世界时钟”作为表盘。

总而言之，OPPO 手环的表盘是绝对可以满足消费者的个性审美需求的，特别是自定义表盘的支持，一定程度上大大提升了 OPPO 手环的可玩度。

运动和健康

OPPO 手环内置了三轴加速度传感器、光学心率传感器、光学血氧传感器。

操作方面和其它智能手环设备差不多，左右划动是切换表盘、上下划动是切换功能，包括心率、支付宝付款码、睡眠、血氧、运动、工具（音乐控制、秒表、计时器、闹钟、天气、查找手机）、消息等，在二级菜单中，左侧划动是返回。

点击表盘则是手表的状态信息，包括电量、蓝牙连接状态、勿扰模式等。

OPPO 手环在运动和健康方面也有非常贴心和丰富的功能，包括 12 种常见的专业运动模式、心率、睡眠监测、血氧检测等等，我们一一来看。

运动方面包括减脂跑、室内跑步、室外跑步、步行、骑行、室内骑行、游泳、椭圆机、划船机、羽毛球、自由训练等运动模式，基本能够满足普通消费者的运动需求。当然，如果你是专业运动人士的话就另说了。

运动中，OPPO手环能实时精准地记录心率、运动时长和卡里路消耗等各项运动数据，需要注意的是，OPPO 手环室外运动搜星是需要借助于智能手机实现的，因此如果手机关机或者是未和手环连接，运动轨迹是无法显示的。

IT之家简单测试了室外步行运动模式，在运动之前，你可以设置运动目标，包括运动距离、时长、热量等，达到目标后会通过振动提醒。在运动过程中，手环会实时显示运动的各种状态，包括步数、心率、距离、消耗的卡路里等等。

运动完成之后，会呈现出一份专业的运动报告。

OPPO 手环还支持连续血氧监测功能，可实现 “睡眠 8 小时，守护 2 万次”，在睡眠时每秒监测血氧饱和度，为用户提供全方位的睡眠监测数据，在健康 App“管理 >更多 >运动健康设置”里打开睡眠血氧测量功能，就可以在你睡眠时自动测量血氧饱和度。

▲笔者夜晚睡眠期间检测到的血氧饱和度

当然，在手环内，你也可以手动检测目前的血氧饱和度。

在睡眠监测方面，OPPO 手环可精准记录睡眠时长、睡眠深睡等信息，并基于 CBTI 制定具有针对性睡眠改善方案，帮助培养良好睡眠习惯。

不过目前 OPPO 手环只支持支持当地标准时间夜间的睡眠监测，该时间段之外，比如午休时是无法实现睡眠监测的，希望后期升级改进。

同样，OPPO 手环也支持 24 小时心率监测，心率过高或过低时还可实时震动提醒，预警健康风险。

▲笔者早晨慢跑 + 快步走运动期间的心率

续航

OPPO 手环内置了 100mAh 电池，官方表示可在 1.5 小时内快速充满，续航方面不用过分担心，按照 OPPO 实验室的标准（手环关闭连续测量心率、关闭抬手亮屏、每天查看时间 30 次、消息通知 30 条、来电通知两次、闹钟两次），OPPO 充电一次可满足两周的续航。

在笔者的测试中，开启 24 小时连续心率测试、睡眠血氧实时监测、开启抬腕亮屏（一半时间屏幕亮度为 100%）、运动 20 分钟、闹钟两次，这种重度使用背景下，24 小时共耗电 30%，表现尚可，正常使用的话坚持一周不是问题，轻度使用坚持半月不在话下。

OPPO手环的防水等级为5ATM，一般防水（雨水、洗脸、洗手、洗车、冲凉等等）都没问题，对于大部分消费者来说够用。

总结：

OPPO 手环时尚版是一款拥有高颜值、丰富的运动健康功能的智能手环设备，有设计感，佩戴舒适，该有的功能都有，体验上非常出色，249 元的售价也是诚意十足，如果你是 OPPO 手机用户，想要购买一款智能手环设备，那么 OPPO 手环时尚版是一个非常适合的选择。

今年开始，OPPO AIoT 生态开始明显发力，从智能手表到智能手环，以及不断发布的各种 TWS 耳机，OPPO 正在不断壮大自己的 IoT 生态布局，当然，作为 AIoT 生态建设的后来者，OPPO 还有很长的一段路要走，作为消费者的我们，也希望 OPPO 接下来会带来更多的惊喜。

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