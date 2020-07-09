扫黄打非：严格整顿网络色情低俗问题，优酷爱奇艺微博等被处罚

IT之家7月9日消息 7 月 9 日，全国 “扫黄打非”办公室公布了 “净网 2020”专项行动上半年工作数据：全国共查处网络 “扫黄打非”案件 1800 余起，取缔非法不良网站 1.2 万余个，处置淫秽色情等有害信息 840 余万条。

全国 “扫黄打非”办公室负责人介绍，“净网 2020”专项行动中，“扫黄打非”部门严厉打击淫秽色情及低俗信息，在网络直播、短视频、社交群组、网络文学等领域开展专项整治，加强监管措施和要求，从严查办处置了一批案事件，效果非常明显。除网络直播行业专项整治正积极、深入推进外，目前，行动主要在整治 “软色情”问题、查办典型案件、处置突发传播事件三个方面取得了良好成果。

针对群众反映强烈的网上 “软色情”现象，全国 “扫黄打非”办公室协调公安、网信、工信、文旅、市场监管、广电、新闻出版等有关部门，研究治理对策，密切协作配合，形成监管合力，部署开展专项清理整治工作。

一是依法处罚了一批网络平台。对优酷、爱奇艺、大学生联盟网、“喵播”等网站传播低俗信息行为予以了行政处罚。对传播 PUA 等不良信息的 “恋爱学院”网站予以注销，并责令百度贴吧、新浪爱问、抖音等网站删除涉 PUA 等不良信息内容。针对 “虎牙”等平台存在传播低俗庸俗内容、主体责任履行不到位等问题，广东、湖北等地网信部门会同 “扫黄打非”办公室对相关企业进行了调查约谈，要求停止主要频道内容更新、限期整改。

二是严打利用微博引流传 “黄”现象。对网民反映新浪微博出现大量诱导性文字、图片等内容且投诉处理不及时等问题，“扫黄打非”部门及时约谈企业负责人并给予行政处罚。同时，严厉打击利用微博引流色情网站、散布不良信息的违法犯罪行为，查办了多起刑事案件，如安徽宣城查获徐某某传播淫秽物品案，芜湖查获姜某某传播淫秽物品牟利案。犯罪嫌疑人均通过在微博上注册多个账号发布色情内容引流，进而在微博聊天群或色情网站大肆传播淫秽视频。浙江宁波鄞州警方成功捣毁一条网络黑产链条，犯罪团伙通过在微博评论中刷贴推广，引流用户至色情网站进行付费观看淫秽视频。目前，网站开办者王某及微博推广人员黄某等被刑事拘留，一举查封数十万条涉黄视频链接。

有力查办大批传播淫秽物品牟利典型案件

针对利用微信、抖音等平台引流推广、架设淫秽色情网站等方式大肆售卖传播淫秽物品，以及开办工作室制作淫秽视频等不法行为，多地在 “净网 2020”行动中梳理一批重点案件线索，深挖犯罪利益链条，破获了一批大案要案，依法严惩犯罪分子。其中，浙江丽水侦办一起网络传播淫秽视频大案，涉案资金达 2 亿元，抓获相关嫌疑人 58 名。近期，典型 “净网”案件有：

——浙江兰溪 “麻克文学”微信公众号传播淫秽物品牟利案。2020 年 5 月，根据群众报警线索，兰溪市公安局侦查破获一起通过微信公众号传播淫秽物品牟利案件，犯罪嫌疑人开设淫秽小说网站并通过微信公众号进行引流，非法获利达 1000 余万元。目前，公安机关已抓获网站负责人员、技术维护人员、推广代理人员等犯罪嫌疑人 15 名。

——广西柳州审结孙某某传播淫秽物品牟利案。经查，被告人孙某某通过租用境外服务器架设网站，以盗链方式获取大量淫秽色情视频、图片、文字，其中淫秽图片 2 万余张，通过在其网站的广告招租方式收取广告费用谋取非法利益。柳州市中级人民法院二审判处其有期徒刑 12 年。

——辽宁盘锦 “11.22”制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案。辽宁盘锦警方网络巡查发现一个淫秽视频由某摄影工作室拍摄传播，经周密侦查、顺藤摸瓜，一举破获一个在境内通过摄影工作室组织客户定制拍摄、传播淫秽视频的犯罪团伙。该团伙制作淫秽视频达 800 部，非法获利 55 万余元。目前，该案已有 16 人以涉嫌制作、贩卖、传播淫秽物品罪移送检察机关提起公诉，其他涉案人员在进一步核查中。

——安徽滁州 “6.07”利用网络传播淫秽物品案。2020 年 6 月，安徽滁州凤阳县文化部门网络巡查发现某网站存在大量涉黄内容的线索，经多部门密切配合，成功捣毁一个工作室，抓获犯罪嫌疑人 5 名。经查，嫌疑人通过抖音、微信等平台散布低俗信息推广微信号和黄色网站，利用微信兜售淫秽视频或吸引用户进入黄色网站付费观看淫秽视频。目前，该案查明涉案淫秽视频 2.5 万部，涉案金额 2000 余万元。

IT之家还获悉，“扫黄打非”部门积极回应网民和舆论关切，快速处置了网传所谓 “国内版 N 号房网站”、“滴滴司机直播性侵女乘客”“五一宜家门”等多起网上突发传播案事件，均第一时间响应，对有关线索紧追不放，侦破了多起案件，通过坚决打击形成震慑。

对网传所谓 “国内版 N 号房网站”相关线索情况，全国 “扫黄打非”办公室联合公安部治安局开展核查。经研判，涉案网站传播方式、组织架构与韩国 “N 号房”存在明显差异，属于日常打击的一般性境外淫秽色情网站。根据两部门交办的线索，重庆市沙坪坝公安机关进而成功侦破网站 “爱萝莉吧”传播淫秽物品牟利案。经查，2020 年 1 月，重庆某大一学生，通过境外服务器架设网站，以充值会员方式传播涉未成年人淫秽视频，点击量 200 余万次，充值会员近万人。目前，该案逮捕 2 人，查获涉未成年人淫秽视频 160 余部。另一起依据线索形成的案件正在积极侦破中。

全国 “扫黄打非”办公室负责人表示，开展 “净网 2020”专项行动，严厉打击淫秽色情信息，坚决清除文化垃圾，“扫黄打非”部门要解群众之忧，化群众之虑，目标是着力维护青少年身心健康，切实维护人民群众文化权益，有力构建良好网络秩序、清朗网络空间。下一步，将毫不懈怠，下更大气力推进行动，坚决营造和守护风清气正的网络空间。