华为鸿蒙系统迭代到 2.0，将于 9 月发布

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IT之家7月9日消息 据《科创板日报》消息，华为鸿蒙系统（HarmonyOS）将于今年 9 月 11 日举行的华为开发者大会上发布 2.0 版本。2019 年 8 月，华为推出鸿蒙 1.0，之后搭载在智慧屏产品上测试，而今年的 2.0 版本，将打通 PC、手表和车机等产品终端。
IT之家了解到，2019 年 8 月，在 2019 华为开发者大会上，华为消费者业务 CEO、华为技术有限公司常务董事余承东正式发布了自有操作系统鸿蒙，英文名为 HarmonyOS。
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