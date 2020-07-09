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联想发布多款 ThinkVision 高端显示器，均配备 USB-C

2020/7/9 14:04:39来源：IT之家作者：问舟/实习责编：问舟/实习评论：

IT之家7月9日消息  除 ThinkVision M14t 便携显示器外，联想昨晚还发布了三款商用办公显示器：ThinkVision P32p-20、ThinkVision P27H-20 和 ThinkVision T34w-20。

其中 ThinkVision P27H-20 是一款 27 英寸屏，为专业人士设计，四边窄边框，提供 QHD（2560 x 1440）分辨率，亮度 350 cd/㎡，覆盖 99%sRGB、99&BT.709、85% DCI-P3 色域，ΔE<2，支持 Smart Power 技术。

▲ 图源联想官网，下同

该显示器内置两个 1W 扬声器，配备一个支持 DP1.2Alt 模式的 USB Type-C 接口、一个 HDMI1.4、一个 DP1.2 输入、一个 DP1.2 输出、四个 USB3.1 Gen 2、一个音频输出接口以及一个以太网接口，USB-C 最高支持 90W 供电。此外，该显示器还支持高低调节、前后倾斜以及横屏旋转等，集成耳机支架，支持 VESA 壁挂，通过 T+V 眼舒适认证，整机尺寸 596.74 x 335.66 毫米，售价为 469 美元（约合人民币 3274 元）。

而 ThinkVision T34w-20 则是一款 1500R 曲率的 21:9 带鱼屏，VA 面板，亮度达 350 尼特，分辨率达 WQHD（3440 x 1440），99% sRGB 色域，三面窄边框设计，同样支持 Smart Power 技术和 VESA 100mm 壁挂，配备 HDMI2.0、DP1.2、4×USB3.1 Gen 2、USB-C 以及 3.5 毫米耳机接口，USB-C 电源功率达 75W。IT之家了解到，该显示器售价达 799 美元（约合人民币 5578 元）。

三款显示器中最顶级的型号 ThinkVision P32p-20 是一款 31.5 英寸高端办公屏，亮度 350 cd/㎡，99%sRGB、90% DCI-P3 色域，4K 分辨率，通过了德国莱茵 TÜV护眼认证，接口同样具有 HDMI2.0、DP1.2、以太网接口以及 USB-C 接口，售价高达 999 美元（约 6975 元）。

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关键词：联想显示器

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