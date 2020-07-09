联想发布两款 ThinkStation 微型主机：十代酷睿、容积仅 1L

IT之家7月9日消息 联想昨日推出了两款微型主机：ThinkStation P340 Tiny 和 ThinkStation P340 SFF，相比此前型号更新了英特尔十代酷睿处理器。

ThinkStation P340 Tiny 机身尺寸为：37 x 179 x 182.9mm，重 1.32kg，支持平放和竖直放置，内容积仅 1L，搭载英特尔十代酷睿处理器（最高 i9-10900 vPro），最高 NVIDIA Quadro P1000 专业显卡可选，支持最高 64GB DDR4 2933 内存和 2×2TB M.2 PCIe SSD 固态硬盘。

▲ 图源联想官网，下同

该机提供了 1×USB3.1 Gen.1-C、3×USB3.1 Gen.2-A、2×USB3.1 Gen.1-A、1×DP、4×MiniDP、1×HDMI，且提供一个千兆 LAN 口和 3.5mm 耳机孔，搭载英特尔 AX201 无线网卡，支持 WIFI6 和蓝牙 5.1。

ThinkStation P340 SFF 相较而言体积更大一些但拓展性也更强，机身尺寸 92.5×339.5×309.7 毫米，重 5.7 千克，搭载英特尔十代酷睿处理器或英特尔至强 W-1290 vPro 处理器，最高可选 NVIDIA Quadro P1000 专业显卡，拥有 32GB 内存和 1TB SATA SSD 或 4TB 3.5 英寸机械硬盘、4×2TB NVMe M.2 SSD。该机同样提供 1×USB3.1 Gen.1 -C，2×USB3.1 Gen.2，4×USB3.1 Gen.1，2×USB2.0，2×DP，千兆 LAN 和 3.5mm 音频接口。

IT之家了解到，联想方面暂未公布这两款迷你电脑的售价和上市日期等信息。