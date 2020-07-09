Zoom 要小心了：微软开始发力视频会议市场

每家科技巨头都有自己的核心竞争力。谷歌是 2C 全套互联网服务，Facebook 是社交矩阵，苹果是软硬件结合，而微软的最大竞争力莫过于生产力。在企业生产力领域，如果拥有微软排第二，或许没有哪家公司敢说自己是第一。尽管微软如今的业务重心逐渐转向智慧云服务，但微软的云服务实际上也是和企业生产力密不可分的。

然而，巨头们也有自己的缺失拼图。微软和谷歌都错过了一个机遇，这就是视频会议领域。在这个细分市场，新贵 Zoom 凭借着简洁易用的产品牢牢占据着先发优势，在新冠疫情带来的远程办公和视频会议市场契机中成为了最大赢家。

Zoom 去年年底的单日会议参加者峰值还只有 1000 万人，今年 4 月底已经达到了 3 亿人 (并不是日活用户 3 亿人，而是会议参加者，意味着有大量重复人数)，一个季度增长了三十倍。而 Zoom 股价今年以来已经增长了近三倍，市值也超过了 750 亿美元。

不过，远程协调生产力正是微软的强项所在。在 4 月底的 Build 大会上，微软 CEO 纳德拉宣布 Teams 日活跃用户已经达到了 7500 万人，比疫情爆发之前增长了 3100 万人。而 Teams 的单日会议参加者总数则是 2 亿人，约是 Zoom 的三分之二。但相比今年年初疫情之前的水平，Microsoft Teams 的增长速度甚至比 Zoom 还要迅猛，增长了 894%。(Aterity 的统计数据)

今年第一季度，包括 Teams 在内的微软生产力和企业流程业务部门营收增长了 15%，达到 117 亿美元。疫情停摆并没有给微软业务带来冲击，反而加大了对微软远程协调生产力服务的需求。微软的企业生产力一体化全套服务，是 Teams 得到企业用户应用的主要原因。

不过，随着视频会议市场急剧增长，微软和谷歌这两大 2B 和 2C 领域的软件巨头也已经盯上这一市场。人工智能成为了他们厚积薄发的优势所在。谷歌上个月已经在视频会议产品 Google Meet 中加入了基于深度学习技术的智能降噪功能，实现了只有人说话声音，背景噪音全部消失的效果。

而在昨天，微软终于更新了 Microsoft Teams，加入了自己在企业生产力领域的诸多技术和功能积累。看看 Microsoft Teams 都发布了哪些新功能，解决了哪些痛点，又给 Zoom 带来了怎样的冲击：

首先，Microsoft Teams 支持至多 1000 人同时在线会议，这是微软面向大企业市民集会 (TownHall Meeting)或多机构同时开会推出的杀手锏。在需要时，Microsoft Teams 可以同时支持 2 万人在线。这一功能尤其适合公司或者学校开大会的场景。显然，这背后是微软强大的云服务在提供支持。

相比之下，Zoom 目前免费版只能支持 100 人在线，而且只能持续 40 分钟；而企业付费版上限是 1000 人。由于流量激增导致云服务运力不足，Zoom 在 4 月底紧急扩容了云服务，他们同时使用亚马逊 AWS、微软 Azure 和甲骨文三家的云服务。

其次，Microsoft Teams 推出了协同虚拟背景 Together Mode 模式，让远在各地的视频会议参与者看上去就像在同一个房间说话一样。这样开会的时候就不会因为对方的背景而分心，专注于视频会议本身。这一功能尤其解决了 Zoom 虚拟背景太假的问题。

此外，Microsoft Teams 还推出了 Dynamic View 功能，可以自定义调整视频会议时的界面。你可以把自己想看到的重要内容和发言者放在醒目位置。从下个月开始，Teams 的视频会议界面将可以同时显示 49 个参会者。此外，用户还可以使用滤镜和 emoji 来个性化自己的视频会议形象。

当然，Microsoft Teams 是面向企业市场的产品，自然还有为企业市场打造的功能。通过一款 Reflect 拓展应用，企业管理人员可以在 Microsoft Teams 上非常方便对员工进行签到。微软的 Cortana 语音助手加入 Teams 的 iOS 和 Android 应用。安全隐私也是 Teams 此次主打的功能，而这是 Zoom 过去几个月的最大软肋。

或许是觉得只发软件还不过瘾，微软甚至还拉来了联想和亿联两家公司，打造了 Teams 专用的视频会议硬件产品。这两款产品看上去就像是配备触摸屏的智能视频音箱一样，但其中搭载了 Cortana 语音助手。

在远处协同办公领域，Teams 并不是先发者，甚至比 Slack 晚了两年半时间。但凭借着在企业生产力市场的整体优势，Teams 在去年一举超过了先行者 Slack，此后更不断拉开与 Slack 的差距。现在微软希望 Teams 能在视频会议领域重演反超 Slack 的一幕。