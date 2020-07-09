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不只是屏幕开裂：微软 Surface Book 3 用户报告耳机插孔出现嗡嗡声

2020/7/9 6:58:46来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 7 月 9 日消息 据 MSPoweruser 报道，在 Surface Laptop 3 出现屏幕破裂的问题后，有部分 Surface Book 3 用户称设备上的耳机插孔也出现了问题。网络上有很多相关报道，在微软官方论坛中，有用户报告称他们将有线耳机插入 Surface Book 3 的 3.5mm 插孔后听到了嗡嗡声。

IT之家了解到，这种 “嗡嗡声”无论用户播放音量 / 内容是什么均会出现。据报道，当用户播放音乐时可以听到嗡嗡声或响声，播放一分钟后嗡嗡声会停止。当用户暂停或恢复曲目时，又会重新出现嗡嗡声或响声。

一位用户称其已经买了四台 Surface Book 3（13.5 英寸），酷睿 i7，16GB，256 固态硬盘的版本。除了第一台有轻微的屏幕问题，其他三台都有耳机插孔嗡嗡作响的问题。这位用户认为相关问题肯定跟微软产品制造有关，这很令人失望。

目前微软尚未就此类现象作出解释，而微软官方论坛的版主也遇到了类似的问题。在与微软支持部门取得联系后，微软为他更换了一台新设备。不过新设备仍旧会发出嗡嗡声。一些用户还报告称当他们启用杜比全景声时，设备扬声器会发出噼啪的声音。

不过这个问题的具体情况似乎因人而异，但有很多用户抱怨称在播放音频时可以听到不同的嗡嗡声。目前尚不清楚导致该问题的真正原因以及是否可以通过固件更新来解决。

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关键词：微软Surface Book 3

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