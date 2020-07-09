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微软 “Surface Duo”上手体验视频：双屏下的安卓系统

2020/7/9 7:55:18来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月9日消息 微软 Surface Duo 双屏手机即将面世，该公司一直在努力确定将于今年晚些时候在 Surface Duo 上发布 Android 10 定制版本。微软在过去几个月中发布了几种仿真器系统，带来新的更改，包括错误修复和全面改进。

不仅如此，微软一直在幕后研发，以更新第一方的大多数 Android 应用程序，来更好支持 Surface Duo，其中包括 Microsoft Launcher，Outlook，OneDrive，OneNote，Office 等。为了展示这些新功能和更改，外媒 Windows Central 尝鲜使用了最新的模拟器版本，并对其进行了广泛的自定义设置，以使其外观和感觉像真正的 Surface Duo 手机。

视频观看：点此链接

需要注意的是，视频中显示的许多功能和应用程序体验都不属于模拟器默认情况。外媒展示了新功能，例如 Microsoft Launcher 中的应用程序组，使你可以在一个图标下同时打开两个应用，以及在 OneDrive、Edge 和 Office 中跨越应用程序。还将展示更新的手势动画，并演示双屏如何改善你的工作流程。

IT之家此前报道，微软Surface Duo预计搭载骁龙855、6GB内存、64GB/128GB/256GB存储，配置两个5.6英寸AMOLED显示屏，后置1100万像素相机。微软Surface Duo不支持5G、无线充电或NFC功能。

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关键词：Surface Duo微软

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