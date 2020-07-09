微软 “Surface Duo”上手体验视频：双屏下的安卓系统

IT之家7月9日消息 微软 Surface Duo 双屏手机即将面世，该公司一直在努力确定将于今年晚些时候在 Surface Duo 上发布 Android 10 定制版本。微软在过去几个月中发布了几种仿真器系统，带来新的更改，包括错误修复和全面改进。

不仅如此，微软一直在幕后研发，以更新第一方的大多数 Android 应用程序，来更好支持 Surface Duo，其中包括 Microsoft Launcher，Outlook，OneDrive，OneNote，Office 等。为了展示这些新功能和更改，外媒 Windows Central 尝鲜使用了最新的模拟器版本，并对其进行了广泛的自定义设置，以使其外观和感觉像真正的 Surface Duo 手机。

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需要注意的是，视频中显示的许多功能和应用程序体验都不属于模拟器默认情况。外媒展示了新功能，例如 Microsoft Launcher 中的应用程序组，使你可以在一个图标下同时打开两个应用，以及在 OneDrive、Edge 和 Office 中跨越应用程序。还将展示更新的手势动画，并演示双屏如何改善你的工作流程。

IT之家此前报道，微软Surface Duo预计搭载骁龙855、6GB内存、64GB/128GB/256GB存储，配置两个5.6英寸AMOLED显示屏，后置1100万像素相机。微软Surface Duo不支持5G、无线充电或NFC功能。

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