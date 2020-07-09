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三星副总裁：可以向英国提供一个新的独立 5G 网络

2020/7/9 19:10:29来源：新浪科技作者：晚风责编：远洋评论：

北京时间 7 月 9 日下午消息，据国外媒体报道，三星执行副总裁 Woojune Kim 今日表示，该公司正与欧洲运营商进行积极的商业谈判，以为其提供网络设备，并将资源投入到 4G、5G 和 6G 等领域，而非传统技术领域。

Woojune Kim 今日向英国立法者委员会表示：“三星进入英国或欧洲市场所面临的挑战之一是，对单一 RAN 技术的要求，或者说，更像是 2G 和 3G 技术，即传统技术。”

当被问及 “三星是否能在英国提供新的 5G 网络”时，Woojune Kim 回答说：“是的，我们绝对可以。”

本周二，三星发布了新的 5G RAN 设备产品。这些产品不仅是完全支持开放技术的产品，也是完全虚拟化的产品。这意味着这些产品可以与其他供应商的设备混合搭配使用，还可以运行在任何 x86 硬件上。

三星表示，最新的产品发布凸显了该公司在全球无线市场上的持续进步。在过去的几个月里，三星宣布达成了多笔新的无线网络供应协议，包括美国 U.S. Cellular、加拿大 Videotron 和 Telus、日本 KDDI 和新西兰 Spark。

当前，三星是美国第三大 5G 设备供应商，其客户包括 AT&T 和 Verizon 等。

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关键词：三星

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