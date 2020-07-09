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三星 Galaxy Tab S7 + 配置曝光： 配备骁龙 865+，支持 5G 网络

2020/7/9 17:34:17来源：IT之家作者：问舟/实习责编：问舟/实习评论：

IT之家7月9日消息  据外媒 sammobile 报道，三星 Galaxy Tab S7 + 将配备高通昨日发布的骁龙 865 + 芯片，支持 Sub-6GHz 5G 网络。

▲ 图源 sammobile

报道称，Galaxy Tab S7 + 采用了一块 12.4 英寸 AMOLED 屏幕，屏幕分辨率为 2800 x 1752 像素，像素密度约为 267 ppi，运行基于 Android 10 的 one UI 2.5，配备 13MP+5MP 后置双摄和 8MP 前摄，并支持 S Pen。但不能确认手写笔是否将具有手势功能。

其他方面，Galaxy Tab S7 + 将提供一个 microSD 插槽，配备 6+128GB 或 8+256GB 的 存储空间。

IT之家了解到，三星 Galaxy Tab S7 + 上个月已通过德国莱茵 TÜV 和韩国安全认证。认证显示，Galaxy Tab S7+ 的电池容量达到了 10090 mAh，而 Galaxy Tab S7 配备了 7760 mAh 电池。且 Galaxy Tab S7 + 上周也通过了国家 3C 认证，认证信息显示其仅采用了 15W 充电器。

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关键词：三星

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