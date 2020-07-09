意外！瑞幸咖啡停牌以来股价翻了一番

北京时间 7 月 9 日晚间消息，据国外媒体报道，自瑞幸咖啡（Nasdaq:LK）停牌以来，其股票没有像许多人预期的那样崩盘，反而是股价上涨了一倍多。

瑞幸咖啡 6 月 26 日宣布，该公司已决定撤回之前举行听证会的请求，公司股票将于 2020 年 6 月 29 日开盘时停牌，静待退市。

对此，许多人预计，该股将不可避免的崩盘，最终从市场上消失。但是，在 “场外交易市场”（over-the-counter market）进行了一周多的交易后，瑞幸咖啡无视了这些看跌的呼声。相反，该股上涨了一倍多。

分析人士称，这主要因为以下三点原因：1）场外交易依旧活跃；2）投资者预计瑞幸咖啡将走上私有化之路；3）股东希望新管理层能够帮助瑞幸咖啡东山再起。

当前，瑞幸咖啡股票在场外交易中非常活跃。对于许多股票来说，从一家主要交易所退市，意味着接受流动性要低得多的另一种交易方式。虽然如此，瑞幸咖啡股票在场外交易中，成交量居然保持在每天 1000 万股以上。

一些投资者预计，瑞幸咖啡未来可能走上私有化之路。在过去一段时间，不少中概股进行了私有化，或者在香港二次上市。一些投行认为，这也是其他一些中概股的未来方向。

还有一些股东希望瑞幸咖啡能够东山再起，并将希望寄托在公司的新管理层上。在过去的一周，瑞幸咖啡管理层出现了大震荡。乍一看，瑞幸咖啡似乎已经按下了重置按钮，开始恢复业务。这让一些股东对这家咖啡连锁店的承诺持乐观态度，并愿意押注其股价将来会出现反弹。

分析人士称，虽然如此，瑞幸咖啡的未来走向仍有很多争议。尽管董事长陆正耀离开了董事会，但他在任命新董事方面发挥了关键作用。如果陆正耀继续拥有控制权，就可能阻碍、而不是促进瑞幸咖啡的复苏。

最令人不安的是，对于瑞幸咖啡的欺诈性会计和实际咖啡业务的现状，股东们仍然没有任何真正的答案。但目前，股市投资者似乎愿意押注瑞幸咖啡能够恢复昔日的辉煌。