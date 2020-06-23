瑞幸再收纳斯达克退市通知，这次因未提交年报

6 月 23 日消息，瑞幸咖啡公告称，因未能提交年度报告，收到纳斯达克的退市通知。而在 5 月 15 日，瑞幸咖啡公告称，收到纳斯达克交易所的退市通知，公司申请举行听证会，在听证会结果出炉前，瑞幸将继续在纳斯达克上市。

受此消息影响，瑞幸盘前股价大跌超 10%，报价约 2.78 美元。

今年 4 月 2 日，瑞幸称公司调查显示，COO 及其部分下属员工从 2019 年二季度起从事某些不当行为，与伪造交易相关的销售额约为 22 亿元。当日股价暴跌超 75%。4 月 7 日公司停盘。

5 月 15 日，瑞幸公告称，收到纳斯达克交易所的退市通知，公司计划就此举行听证会，在听证会结果出炉前，瑞幸将继续在纳斯达克上市，听证会通常安排在听证请求日期后的 30 至 45 天举行。

5 月 20 日瑞幸复牌，连续三天股价暴跌 68%，最低至 1.33 美元，仅为年初最高价的 2.5%。

不久之后，瑞幸咖啡董事长陆正耀发布声明称，纳斯达克不等最终调查结果就要求公司退市，出乎意料，对此个人深感失望和遗憾。在声明中，陆正耀对瑞幸咖啡事件造成的恶劣影响，向投资人、全体瑞幸员工和客户道歉。

6 月 14 日，第一财经报道称，财政部对于瑞幸咖啡财务造假案的现场检查部分已经结束，目前有关报告正在等待更高层级的批复。而其他媒体报道称，瑞幸咖啡的大股东和实际控制人陆正耀和 CEO 钱治亚涉及造假。

6 月 16 日，瑞幸咖啡向美国证券交易委员会提交监管备案文件称，将推迟提交 2019 年度的年报。理由是新冠疫情和内部调查查悬而未决。