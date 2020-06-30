拼多多股价刷新历史新高，市值达 1078 亿美元

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家6月30日消息 今晚，拼多多股票涨幅约3%，股价超过90美元，市值达 1078.22 亿美元。
截至发稿时，拼多多股价最高达到90.48美元，创历史新高。
IT之家稍早前报道，本周一，在美国上市的主要中概股涨跌不一，阿里巴巴收于 215.02 美元，下跌 0.32%；京东收于 59.58 美元，下跌 0.12%；拼多多收于 87.47 美元，上涨 2.71%。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有