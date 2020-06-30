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拼多多股价刷新历史新高，市值达 1078 亿美元

2020/6/30 21:59:07来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家6月30日消息 今晚，拼多多股票涨幅约3%，股价超过90美元，市值达 1078.22 亿美元。

截至发稿时，拼多多股价最高达到90.48美元，创历史新高

IT之家稍早前报道，本周一，在美国上市的主要中概股涨跌不一，阿里巴巴收于 215.02 美元，下跌 0.32%；京东收于 59.58 美元，下跌 0.12%；拼多多收于 87.47 美元，上涨 2.71%。

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关键词：股价拼多多

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