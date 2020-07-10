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国际电信联盟：3GPP 系标准成为唯一被认可的 5G 标准

2020/7/10 5:29:16来源：新浪科技作者：-责编：微尘评论：

国际电信联盟（ITU）无线通信部门（ITU-R）国际移动通信工作组（WP 5D）第 35 次会议闭幕，会议确定：3GPP 系标准成为唯一被 ITU 认可的 5G 标准

本次会议是 IMT-2020（即 5G）技术评估进程的关键会议。在为期三周的会议期间，各主管部门和产业界代表，对包括 3GPP 5G 标准在内的 7 项候选技术标准进行了深入研究和分析，最终形成结论：3GPP 系的 5G 标准成为唯一被国际电联认可的 IMT-2020 国际移动通讯系统标准

后续，ITU-R WP 5D 将于今年 11 月的 36bis 次会议上完成程序性工作，即编制 IMT-2020 标准建议书，并递交至同月举行的第 5 研究组的全会上正式通过和发布。

就在几天前，3GPP 刚刚确定 3GPP 5G Rel-16 标准冻结（完成），并将于会后正式发布。Rel-16 标准的完成和发布，意味着包括中兴通讯在内的设备制造商，可依据该版本进行相应产品的研发、测试和商用，加快 5G 网络部署速度，进一步推动 5G 市场从传统的运营商服务扩大到更多垂直行业应用服务中。

同时，3GPP 也正式启动了 Rel-17 技术标准的研究工作，规划了 Rel-17 的主要技术特征和计划时间表，继续对现有版本的标准进行增强演进。

中兴通讯作为全球通信设备制造商，在 5G 国际标准制定过程中，广泛积极参与 3GPP、ITU-R 等各项标准制定工作。中兴通讯遵照国际标准化规则，推动 3GPP 5G 成为 IMT-2020 国际移动通讯标准，并获得国际通信产业界的广泛支持和认可。未来，中兴将继续全方位积极参与 5G 标准化工作，进一步加强研发和产业化工作，为全球 5G 产业发展做出新的贡献。

3GPP 成立于 1998 年，目前已发展成为全球最大最重要的移动通信行业国际性标准组织，在过去二十年成功引领和主导全球通信业的发展，在 5G 时代，3GPP 依然领导着全球 5G 移动通信行业标准的不断发展。

ITU 是联合国负责处理 ICT 事务专门机构，其下设的 ITU-R WP 5D 负责国际移动通信技术标准的开发和相应的频谱使用规则的制定。

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关键词：5G3GPP

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