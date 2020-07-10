外媒：美敲定联邦合同禁令，禁止政府购买华为等五家公司产品或服务

据外媒报道，美国当地时间周四，白宫管理与预算办公室代理主任拉斯 · 沃特 (Russ Vout)表示，特朗普政府计划本周敲定一项联邦合同禁令，禁止美国政府从华为、海康威视和大华等五家中国公司购买产品或服务。

这项禁令可能会对向美国政府机构出售商品和服务的公司产生深远影响，因为它们需要证明自己没有使用这些公司的产品。其中，海康威视和大华生产全球畅销的监控设备和摄像头，海能达通信公司出售双向无线电设备，华为和中兴通讯则主营智能手机等电信设备或移动设备。

与此同时，任何在日常运营中使用这五家公司设备或服务的公司，在没有获得美国政府豁免的情况下，将不再能够向美国政府机构出售产品。华为没有立即置评。大华、中兴、海康威视和海能达也没有回应置评请求。

数据显示，美国政府机构每年授予超过 5000 亿美元的采购合同。联邦采购监管委员会的这项规定将于 8 月 13 日生效。尽管此前承包商围绕该规定的实施和执行存在很大不确定性，但考虑到它对承包商的潜在影响，白宫明确表示，该规定不会推迟施行，也很难寻求豁免。

虽然目前还不清楚这是否会对当前的合约产生影响，但可能会使未来的合约复杂化。例如，亚马逊公司在 4 月份从大华购买了 1500 个摄像头，用于测量新冠疫情期间工人的体温。