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华为申请 MateStation 商标：可能是 Mate 40 手机的扩展坞

2020/7/9 22:44:01来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 9 日消息 华为于 2020 年 7 月 6 日在秘鲁向 INDECOPI 提交了名为 MateStation 的新商标，该商标可能用于手机扩展坞配件，类似于三星的 DeX。

华为对该配件进行了如下描述：“移动电话配件，手持式移动数字电子设备，能够提供互联网接入，并用于发送、接收和存储电话、传真、电子邮件和其他数字数据；用于语音、数据或图像传输的无线通信设备。多功能电子设备，用于呈现、测量并上传到互联网的信息，包括时间、日期、心率、全球定位、方向、距离、高度、海拔、速度、步伐、采取的步数、消耗的卡路里、路线、导航信息、天气、温度、风速、心率变化、活动量、睡眠时间、睡眠质量和无声闹钟等信息；连接手机和设备的多功能电子设备，用于控制音量和通知用户来电或信息；计算机。”

从这个商标的申请时间来看，华为 MateStation 更有可能兼容即将推出的 Mate 40 系列甚至 Mate V 等旗舰产品，过去华为 Mate 20 系列已经有 EMUI 电脑模式，而通过华为 MateStation，用户可能还可以连接鼠标、键盘等外设，同时还可以通过 U 盘或其他介质传输数据。

IT之家了解到，在硬件方面，Mate 40 系列预计将采用 5nm 工艺的麒麟 1020 处理器，根据之前的报道，性能相比麒麟 990 可以提升 50%，新机将更能与华为 MateStation 兼容，为用户提供流畅的桌面体验。

当然，华为 MateStation 是否会和 Mate 40 系列一起到来还需要拭目以待。

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关键词：华为MateStation

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