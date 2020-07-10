亲历被印度封禁的 App 创始人：印度对手发来 “慰问”，员工向我提出辞职

7 月初的一个晚上，冯翌接到了有关部门的电话，希望了解出海印度的公司的情况并通过国家层面为这些公司争取权益，冯翌在电话那头一一作了汇报。

冯翌是一位出海印度的创业者。直到上个月，他的创业坦途还是顺风顺水。几年前，他发现这个毗邻中国的南亚市场，只身去印度德里实地调研后转身创立了公司推出面向印度的 App 产品，并在印度建立本地团队，还获得 BAT 之一的巨头投资。

就在疫情之下线上流量疯长的关头，冯翌公司的 App 被印度政府列入了 59 款中国软件的封禁名单。

禁令让境况急转直下——投资人来电询问，电话那头满是焦虑；有员工跑进他的办公室，说要辞职；在微信还未完全在印度封禁的时候，冯翌还收到了印度对手发来的 “友好”慰问。

一纸禁令让冯翌进入了飓风的风眼，微信里媒体的采访请求纷至沓来，但一切尝试都变成了徒劳，冯翌没有理睬这些采访请求。“能做什么呢？什么也做不了”，冯翌自问自答道。

从风头正盛到泥石俱下，冯翌的故事，是许多出海印度创业者的缩影。

出海印度的淘金潮

创业之初，冯翌每隔一两个月都会坐上飞向印度某城市的航班，那是他在印度分公司的所在地。

那是一个人人都意图出海淘金的时期，2015 年，阿里巴巴、滴滴出行分别投资了印度的 Paytm 和 Ola。印度有广阔天地，中国创业者想大有作为。

据志象网统计，中国投资者投入印度的资金在 2019 年达 14 亿美金，共计有 54 笔交易，而在 2013 年还只有 3 笔。当时，在印度投资了 40 个亿的马云，曾被评选为 2016 年印度创投圈年度 40 大影响力人物。

投资机构、巨头公司、创业者都在跃跃欲试。冯翌清楚地记得，那时的投资人在市场上寻找优质标的，不考虑变现、不在意收入模型，先占领市场再考虑 “赚钱”是投资机构的逻辑。

为什么要出海印度？在众多的出海创投大会上，这些理由被屡屡讲起：

人口——作为世界上人口 “唯二”超过 10 亿的国家，印度人口平均年龄是 26 岁，众多的年轻人口就意味着巨大的消费潜力。

网络——网络资费快速下降，印度通讯运营商 Jio 建设私有 4G 网络之后，上网更便宜；更值得关注的是，印度的互联网用户在 2019 突破 6 亿。

经济——GDP 高速增长，经济潜力巨大，印度 GDP 的年增长率在 7% 以上。

投资的出海潮最先被阿里、腾讯打开，紧接着金融、电商、教育、社交纷纷入局。意识到印度消费市场潜力巨大，中国互联网公司希望能够复制他们在中国国内取得的成功。

那也是中国与印度的蜜月期，印度工业政策与促进总局（DIPP）发布的数据显示，近 20 年印度的互联网软硬件市场累计吸引外资 449 亿美元。印度 30 家独角兽，有 18 家由中国资本扶持。

中国企业出海印度有三种方式：投资印度本土的互联网公司、投资中国出海的创业公司、直接创立子公司进入印度，冯翌属于第二种的。

在众多的出海产品中，他幸运地得到了来自 BAT 巨头之一的青睐，创业团队很快扩展到数百人，从单一产品扩展到多个产品。和印度员工在一起时，他能感受到这个国家年轻人对互联网产品的热忱，“开会的时候，他们会突然聊着聊着跳起舞来”。

万丈高楼一脚踏空

冯翌突然收到了很多好友的询问，那是 6 月中旬，禁令还未正式下达。

在新闻里，媒体称印度情报机构（NIC）建议停止使用 TikTok 等 52 个中国开发的应用程序。但转头，印度政府新闻信息局辟谣称政府并未建议印度民间停止使用中国 App。

仔细一看，冯翌发现自家的一款 App 赫然在列。“刚开始，我们没有当回事。在在公司内部，我们甚至打趣，我们的 APP 居然得到了印度官方的‘关注’。”

现在看起来，冯翌的 “不当回事”有些武断，但他有他的理由。

冯翌公司旗下的 App 增长势头很猛，即便印度民众和官方都发出了抵制中国互联网产品的口号，冯翌注意到软件后台的活跃用户不但没有减少，反而还在增长。

这让他觉得，抵制中国的声音被社交软件和媒体放大了，印度的普通人没有那么多情怀，一天劳动后，他们只求用网络满足简单娱乐的需求而已。

另外，像很多乐观的创始人一样，他判断印度政府并不会真的建立起防火墙。他认为即便中国倒退 10 年，印度的互联网发展水平也不能与中国相比。处于对本国经济增长的考虑，他并不觉得印度会真的实施 “封禁”。

唯一让他担心的是融资流程被拉长的问题，印度政府新修订的《外汇管理法》规定，与印度接壤国家的非公民实体在印度投资时，需在政府路径下进行提前审批。

他在电话里告诉投资人，不必特别惊慌。直到 29 日晚上，印度政府突然宣布禁用 Tik Tok（抖音海外版）、微信、微博等 59 款中国 APP，这次他仍然在列。

情况急转直下。有员工跑进他的办公室说要辞职，有出海业务的其他创业者打来电话，询问该怎么办。

“没有什么能做的，作为一个创业者，要把经历放在自己能把控的东西上”，冯翌对凤凰网科技（微信搜：iFeng 科技）说道，自己的损失远比不上抖音等巨头公司，就算没有印度市场，在东南亚还有发展的空间。

极其上进的模仿者

“印度做比较好的或者说比较大的公司，几乎没有什么是印度资本”，冯翌说道。

也正因如此，当 “抵制中国”的口号、中印边境的紧张局势、封禁 59 款中国 App 的消息一同到来，这些曾经的投资人、创业者由于利益相关的敏感性，大都选择了隐匿和沉默。

值得注意的是，在经历了 5 年的播种之后，不论是印度本土还是中国出海的互联网公司，现阶段极少有公司盈利赚钱，虽然大家都抱着 “钓大鱼”的期许。

没能实现盈利的理由并不难理解，在巨大的新兴市场上，将每一分钱的营收置换成市场份额才是最明智的决策，“盈利就不圈地了 “。

但是跑马圈地的另一面，印度互联网市场的变现能力并不乐观，并且竞争惨烈，冯翌的在印度的这个项目至今未实现盈利。

一方面，印度 GDP 的确在近几年增长迅速，但是人均 GDP 相对较低，因此能盈利的空间在当下并不大。另外，据冯翌观察，印度虽然有大量的移动终端，但是传统线下广告还是主流，线上流量变现不易。

“印度线最大的问题就是变现，如果你融资融了很多钱，你可以不用那么关心变现，是因为因为你耗得很可以耗很久。”

这种思路也启发了印度创业者。从 2014 年开始，中国创业者经常往返于北京和新德里之间的旅程。而现在，冯翌注意到，印度的互联网公司管理者常常往返于中印之间。

“他们在追赶，非常快速”，印度是一个民族自信心和好胜心很强的民族，他们想要学习中国、超越中国的愿望十分强烈。

“印度有很多人才，往中国跑研究中国互联网公司的模式，对中国互联网产品如数家珍”。冯翌所认识的印度互联网创业者，在项目开始之前都会来中国学习经验，想成为印度版 “抖音”、印度版 “VIPKID”。

在冯翌的 App 被封禁之后，他在印度的竞争对手发来微信 “慰问”，他们心知肚明，这一波封禁之后，印度本土或其它未被点名的 App 用户会迎来暴涨。所幸的是，冯翌还有其它产品在其它国家和地区实现了盈利。

禁令发布后不到一周，下达封禁命令的印度通信和信息技术部发起 “印度数字自立（Aatmanirbhar Bharat）创新挑战赛”，以鼓励印度本土互联网产品。据观察者网报道，继封禁 59 款中国应用之后，印度军方内部扩大了禁用名单，Facebook、Instgram 等美国应用也未能幸免。