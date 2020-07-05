消息称印度IT部门决定将华为排除在本国 5G 建设计划之外

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IT之家 7 月 5 日消息 据俄罗斯卫星通讯社报道，印度方面已决定将华为从其 5G 网络建设计划中排除。
IT之家了解到，相关决定是在印度IT部长Ravi Shankar Prasad主持的一次高级别会议上做出的。此次会议的重点是来自中国和5G网络钓鱼攻击的威胁。有消息人士称：“华为已出局，目前尚无针对华为的 5G 试验。”
此前印度方面称将允许所有供应商参加 5G 实验。
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