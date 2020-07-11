消息称富士康拟投资最多 10 亿美元扩建印度 iPhone 组装厂

据外媒报道，两位消息人士称，富士康计划投资最多 10 亿美元扩建印度南部的一家 iPhone 组装厂。

此举是苹果公司逐步将生产转出中国的举措之一，该公司正在应对国际紧张形势和新冠病毒危机造成的干扰。



一位熟知内情的消息人士透露：“苹果公司强烈要求其客户将一部分 iPhone 生产转出中国。”

富士康表示，该公司不会对客户相关问题发表评论，而苹果公司也尚未对相关置评请求作出回应。

另一位消息人士则透露，富士康计划在未来三年内陆续投资印度 Sriperumbur 工厂，这座工厂开设在泰米尔纳德邦（Tamil Nadu），位于金奈以西约 50 公里，负责生产 iPhone XR 手机。

这两位匿名消息人士都表示，富士康目前在中国生产的其他一些 iPhone 机型也将转到 Sriperumbur 工厂生产。其中一位消息人士称，富士康计划在该厂增加约 6000 个工作岗位。另外，富士康还在印度南部的安得拉邦（Andhra Pradesh）经营着另一家工厂，这座工厂为小米等公司代工生产智能手机。

富士康董事长刘扬伟上个月表示，该公司将加大在印度的投资，但并未透露相关细节。

在目前的印度智能手机市场上，iPhone 销量约占总销售量的 1%。印度是全球第二大智能手机市场，而售价较高的 iPhone 在该国通常被视为地位的象征。受进口税的影响，iPhone 在印度的售价进一步被拉高，而提高印度本土产量将可有助于该公司节省进口税。

除富士康以外，纬创公司也在位于印度南部科技中心班加罗尔（Bengaluru）的工厂为苹果公司组装多种 iPhone 手机。据外媒此前报道，纬创还将开设一家新工厂以生产更多的苹果设备。

香港科技研究公司 Counterpoint 分析师尼尔 · 沙阿（Neil Shah）表示：“与中国相比，印度的劳动力成本更低，而且苹果公司在印度的供应商基础也在逐步扩大，未来将可把该国作为出口中心。”

与此同时，印度也在努力促进富士康等公司的电子产品制造业务，于上个月启动了一项 66.5 亿美元的计划，为 5 家全球智能手机厂商提供在印度国内建立或扩大生产的激励措施。苹果公司扩大印度业务很可能会推动印度总理纳伦德拉 · 莫迪（Narendra Modi）的 “印度制造”（Make In India）旗舰计划，这项计划旨在创造新的就业岗位。

三星则已在此前表示，该公司将在新德里郊外的一座工厂生产用于出口的智能手机。