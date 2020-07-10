蔚来中国正式获六家银行 104 亿元综合授信

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IT之家7月10日消息 IT之家从蔚来获悉，今日上午，蔚来中国与中国建设银行安徽省分行等六家银行举行了蔚来中国银企战略合作签约仪式。
▲ 图源：蔚来
根据战略协议，此次签约的六家银行将向蔚来中国提供 104 亿元人民币综合授信，以支持蔚来中国业务的运营与发展。
本次与蔚来中国签署战略合作协议的包括：中国建设银行安徽省分行、中国工商银行安徽省分行、中国银行安徽省分行、中国农业银行安徽省分行、兴业银行合肥分行和招商银行合肥分行。
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