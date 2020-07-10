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魅族 Pro6 Plus 获推 Flyme 8.0.5.0A 稳定版更新

2020/7/10 13:44:22来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 7 月 10 日消息 据IT之家网友反馈，魅族 Pro6 Plus 今日获推 Flyme 8.0.5/0A 稳定版更新，包含多项功能优化及调整。

此次推送的更新包大小为 91.11MB，官方将游戏助手调整为左侧屏幕上方边缘呼出、新增游戏名单管理、游戏中心和小游戏悬浮球等功能。此外官方还解决了包括无线网络测速功能异常、无法退出极限省电模式、部分机型来电无铃声通知等 Bug。

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关键词：魅族Pro6 PlusFlyme

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