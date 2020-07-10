任天堂将于 7 月 11 日凌晨举行直播，实机演示《纸片马力欧：折纸国王》

IT之家7月10日消息 任天堂宣布将于北京时间 7 月 11 日凌晨 1 点举行树屋直播。任天堂方面称，本次树屋直播将向大家展示最新的《纸片马力欧：折纸国王》的实机演示视频，并公布一款第三方游戏。

▲ 《纸片马力欧：折纸国王》，图源 Nintendo 官网

▲ Nintendo Treehouse，图截于任天堂官网直播间

此次与由《纸片马力欧：折纸国王》一同亮相的还有一款第三方游戏，由 WayForward（《香缇》系列开发商）开发。同时，今年也 WayForward 成立 30 周年纪念。

《纸片马里奥：折纸国王》将于 7 月 16 日登陆 Switch 平台，目前本作已在港版 eShop 商店开启预购，售价 429 港币，约合 387 元人民币。

外媒 Game Informer 昨日放出了一段《纸片马里奥：折纸国王》的实机演示片段，时长 11 分钟，其中包含了完整的战斗系统和 boss 战演示。另外，任天堂香港官方今日也公开了《纸片马力欧：折纸国王》的两段全新中文 CM，包括战斗篇和冒险篇。

▲ 11分钟视频

IT之家了解到，任天堂树屋见面会直播活动通常在每年的 E3 游戏展期间进行，但由疫情原因今年的 E3 展会已宣布取消，因此任天堂只得宣布将树屋直播转为线上发布会。