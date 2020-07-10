国产客机 ARJ21 完成国航首航，正式投入航线运营

IT之家 7 月 10 日消息 根据中国商飞公司 “大飞机”的消息，7 月 10 日 7 时 47 分中国国际航空公司全新引进的 ARJ21 新型涡扇支线客机执飞的 CA1109 航班，从北京首都国际机场飞抵锡林浩特机场成功完成首航任务，正式投入航线运营。

国航表示，为了实现国航 ARJ21 飞机早日投入运营，让旅客在旅途中感受到国产飞机安全、舒适、顺畅的服务体验，自 6 月 28 日飞机交付以来，国航以自身严谨、专业、高效的运行保障能力迅速对接首航前的各项筹备工作，飞行、地面各岗位骨干和专兼职教员立刻投入实机训练。从客货舱布局、地面保障流程观摩实习，到特种保障车辆测试、机位测试、机上服务设施设备复核，再到客货舱、机上应急、配餐设备等的装卸及使用演示，在抵达北京后的 3 天里，地面保障测试工作圆满完成，飞机状况良好。在随后的飞行训练和验证飞行中，飞行、乘务、机务队伍的飞行、维修和航线保障能力得到了进一步锻炼和磨合，顺利获得了局方运行批准。

IT之家了解到，6 月底， 中国民航网表示中国航空集团有限公司、中国东方航空集团有限公司、中国南方航空集团有限公司在中国商用飞机有限责任公司总装制造中心浦东基地接收首架 ARJ21 飞机。国有三大航司接收首架国产 ARJ21 飞机也标志着 ARJ21 飞机正式入编国际主流航空公司机队。同时，交付的国产 ARJ21 飞机均采用 90 座全经济舱布局。