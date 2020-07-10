阿里：智能汽车操作系统是实现无人驾驶的关键

7 月 10 日消息，2020 世界人工智能大会在上海举办，阿里巴巴副总裁、斑马网络联席 CEO 张春晖出席世界人工智能大会，发表《迈向协同智能的出行生态》主题演讲。

张春晖在演讲中表示，无人驾驶呼唤人—车—路协同。当聪明的车遇到智慧的路，将带来更安全、更高效、更愉悦、更和谐的驾乘体验，从更符合技术实现的角度来看，“人机共驾”是无人驾驶现阶段的研究焦点。

张春晖看认为，智能汽车操作系统是未来无人驾驶的基石。要真正实现人 - 车 - 路融合共驾，就必须先解决路况、技术、标准、基础设施智能化改造所存在的痛点，而这些都离不开一个自主、可控、安全、可靠的智能汽车操作系统。

2019 年 8 月，阿里巴巴宣布将 YunOS 操作系统整体知识产权及业务注入斑马网络，自此，斑马网络具备底层操作系统能力，赋能人 - 车 - 路融合共驾。2015 年，斑马网络推出基于 AliOS 的斑马智行操作系统，它整合了阿里云云计算、车路协同、城市大脑、达摩院、千寻位置、高德地图、支付宝小程序等车 - 路 - 云生态能力。此外，基于 AliOS 智能汽车操作系统，斑马网络打造 “Powered by”开放模式，即融合感知框架、融合连接框架、融合计算框架、融合数据框架共同赋能人机共驾和车路协同服务。张春晖认为，人机共驾和车路协同，既是一场关乎产业变革的 “洗牌战”，也是一场考验生态协同的 “持久战”。

张春晖在演讲中谈到：“自动驾驶，道阻且长，人机共驾，车路协同，行则将至，来日可期”。如果说走上完全的自动驾驶需要 100 步，技术创新发展只能算 90 步，智慧大出行生态作为实现自动驾驶的商业价值，才是最后关键的 10 步。