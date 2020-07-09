Imagination 推出全新汽车 XS 图形 GPU 芯片：性能提升高达 2 倍

IT之家7月9日消息 Imagination Technologies 宣布推出面向汽车领域的 XS 图形处理器（GPU）产品系列，可实现先进驾驶辅助系统（ADAS）加速和安全关键图形处理功能。并且是业界首款符合 ISO 26262 标准的可授权 IP，该标准旨在解决汽车行业中存在的功能安全风险。

全景环视、数字仪表盘和 ADAS 等下一代车载系统都需要安全关键图形处理和计算功能。XS 的设计采用了一种新型安全架构，该架构具有独特的计算和图形处理机制，对关键工作负载性能的提升可高达 2 倍，从而实现丰富、高性能且具备功能安全性的图形处理能力。

XS GPU 的主要特性包括：

ADAS 计算加速： XS 产品系列专门针对 ADAS 加速进行了优化，可提供高性能且具备功能安全性的计算能力。

安全关键图形处理： XS 是业界首个专为安全关键图形处理应用而设计的 GPU 产品系列，在这些应用中 GPU 负责数字仪表盘、全景环绕和摄像系统等关键任务。

ISO 26262 流程一致性：XS 是汽车行业首款符合 ISO 26262 标准的 GPU IP。整车厂（OEM）、一级供应商（Tier 1）和半导体供应商现在可以深具信心地将符合 ISO 26262 标准的 IP 集成至其产品中。

IT之家了解到，新型安全架构包含了正在申请专利的技术，该技术使 Imagination 能够验证和确保 GPU 数据的正确执行和传输。除锁步（lockstep）机制外，XS 还包括硬件机制，可以在计算和图形处理功能上执行安全关键工作负载，同时实现性能最大化。

Imagination 日前宣布，公司在成功通过 HORIBA MIRA 对其功能安全管理系统进行的审查之后，已获得 ISO 26262 流程一致性认证声明。此外，Imagination 还宣布，公司已为其汽车 GPU 开发了 OpenGL® 安全关键（Safety-Critical）2.0 驱动程序，从而使其客户可以在安全关键型应用中受益于 GPU 加速。

Imagination 是领先的 GPU 供应商，其 GPU 可用于多种汽车 SoC，在汽车领域的市场份额已超过 50%，实现了数字仪表盘、全景环视和信息娱乐系统等车载应用。

Imagination的XS GPU产品系列现已可提供授权。