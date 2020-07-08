赛麟汽车耗尽 59 亿元融资：工厂关闭，账户冻结！超跑凉了，电动车也凉了…

IT之家7月8日消息 据央视财经报道，作为造车新势力的一员，江苏赛麟汽车曾高调宣布要在中国生产超级跑车。而从 6 月 23 日开始，公司经历了工厂和办公楼被全面查封、账户被冻结，相关负责人也被立案侦查。此次的赛麟汽车工厂关闭，源于债务纠纷。

公开资料显示：南通嘉禾是江苏赛麟汽车的最大股东，持股比例为 33.42%，知情人士透露，南通嘉禾对赛麟汽车的实际提供资金已经超过 59 亿元，但是从 2015 年立项到目前的资产被查封，赛麟汽车并没有获得整车生产许可，更谈不上造出其宣称的超级跑车，此时前期融资已经消耗殆尽。南通嘉禾一张诉状将赛麟汽车告上法庭要求赛麟汽车归还借款，赛麟汽车资产随即被查封。

眼看超跑项目落地遥遥无期，赛麟汽车转而开始微型电动车的开发和生产，其生产的迈迈城市电动小跑车去年双十一正式在电商销售，两个月后即遭下架。7 月 2 日，江苏省如皋经济开发区管委会通报显示，江苏赛麟董事长王晓麟等人因涉嫌提供虚假证明文件、挪用巨额资金等问题，已被公安机关立案侦查。

IT之家查询资料获悉，江苏赛麟汽车科技有限公司成立于 2009 年 7 月，注册资本 100 亿人民币，法定代表人为董事长王晓麟，公司经营范围包括涉及汽车产业的技术研究；汽车零部件制造；与汽车产业相关的技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），该公司工商披露的股东中，南通嘉禾科技投资开发有限公司为第一大股东，持股比例为 33.42%。

天眼查数据显示，江苏赛麟汽车科技有限公司涉及多条风险信息，包括如皋萨林混合动力汽车科技有限公司、南通狮迈汽车科技有限公司等多位股东的股权被江苏省南通市中级人民法院冻结，冻结股权数额总计 665,813 万人民币。

此外，据该公司 2019 年 7 月的动产抵押信息显示，登记机关为江苏省南通市如皋市市场监督管理局，被担保债权数额为 12 亿人民币，被担保债权类型为借贷合同，抵押物包括联合站房空压及制冷成套设备、涂装车间成套设备等。