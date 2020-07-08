部分苹果 iPhone 用户称手机续航严重变差：音乐应用是罪魁祸首

IT之家 7 月 8 日消息 据 macrumors 报道，有相当一部分 iPhone 用户在苹果的支持社区上反映，Music 应用的大量后台活动导致手机电量消耗过快。

有数百用户反映，当音乐应用不使用时，他们遇到了电池快速耗尽的问题，其中许多人运行的是 iOS 13.5.1。在某些情况下，该后台活动每天都会持续几个小时，即使该应用已经几周甚至根本没有使用过。

用户 Mojo06 称，“几天前我刚买了一部新的 iPhone 11，电池消耗得太快了。我还没有使用苹果音乐应用，就显示它已经在后台运行了 18 个多小时，已经用掉了我 95% 的电池。我的手机也因此变得非常热。我担心这将毁坏新手机的电池。”

用户 svphies 称：“我的 iPhone 11 有这个完全相同的问题，最近更新到 iOS 13.5.1。我从来没有打开过后台应用刷新，我也没有在音乐应用中发现任何下载歌曲。我可能会尝试将手机备份到 iTunes，稍后进行重置。我希望苹果尽快修复这个问题。”

虽然 4 月份就出现了关于音乐应用在后台消耗电量的用户报告，但上周的报告数量迅速上升，这说明苹果最近可能在服务器端改变了一些东西，导致了这个问题。

IT之家了解到，有些用户删除了手机上的音乐应用，这样就可以解决该问题。不过对于那些订阅了 Apple Music 的用户来说，这不是一个可选的解决方案，所以希望苹果能尽快解决这个问题。