报复法国？美国对法国 13 亿美元商品加征 25% 关税

据国外媒体报道，当地时间周五，美国政府宣布对价值达 13 亿美元的法国化妆品、手提包和其他进口品征收 25% 的额外关税，以回应法国政府的数字服务税政策。不过，美国政府的这一额外征税措施向后推迟 180 天执行。

美国贸易代表办公室表示，推迟此加征关税的执行时间，将能够留出更多的时间用于解决问题，包括通过经合组织 (OECD)框架来讨论问题。推迟此加征关税执行时间的决定，也是对法国政府同意推迟执行征收 3% 数字服务税政策的呼应。



美国此举是在美国开展了 “301 调查”（Section 301）之后作出的，该调查得出的结论声称，法国政府出台的数字服务税政策，是对谷歌、Facebook 和苹果等美国高科技公司的税收歧视。

法国以及其他一些国家的政府认为，对高科技公司本地运营业务征收数字服务税，是提高政府收入的一种方式。这些国家政府表示，这些公司从当地市场获得了巨大利润，但这些公司对本地政府收入贡献有限。

当地时间周四，美国贸易代表罗伯特? 莱特西泽 (Robert Lighthizer)首次披露了对法国商品征收新关税的计划，并表示该征税计划执行时间向后推迟。价值 13 亿美元这部分商品，是美国贸易代表办公室（USTR）去年 12 月首次发布的清单的一部分。

截至目前为止，美国政府还已经对其他 10 个国家展开了类似的 “301 调查”，这些国家包括英国、印度和土耳其等。之所以遭受美国政府的这一调查，是因为这些国家实施了数字服务税或正在考虑实施数字服务税政策。作为对数字服务税政策的报复，“301 调查”将导致美国政府对这些国家输入美国的相关商品加征关税。

围绕数字服务税争端，经合组织是一个提供多边解决方案谈判的平台。但是由于当前新冠病毒疫情大流行所带来的复杂性，各方围绕数字服务税政策通过这一平台的谈判未能取得任何结果。

由于在解决数字服务税问题方面缺乏进展，上个月，美国财政部长史蒂文? 姆努钦 (Steven Mnuchin)建议经合组织暂停谈判。但是，姆努钦的这一建议令欧洲国家感到惊讶。

欧盟一位发言人早些时候向媒体表示，如果经合组织谈判未能达成协议，布鲁塞尔可以提出自己的解决方案。此外，他也敦促华盛顿恢复会谈。