软银拟重新让 ARM 在美国上市，最快明年底重返纳斯达克

据外媒报道，据市场消息人士透露，日本科技巨头软银集团正考虑让其英国微芯片设计公司 ARM 重新在美国纳斯达克交易所上市，因为科技公司通常会在那里获得更高估值，投资者也更有耐心。

软银在 2016 年的 300 亿美元巨额收购交易中将 ARM 私有化，从而引发了全球投资热潮。ARM 主导着全球智能手机芯片设计市场，目前正在进军服务器和笔记本电脑市场，其硅芯片设计因卓越能效而受到青睐。

软银此前曾公开表示，其目标是在 2023 年将 ARM 重新上市，但从未具体说明上市地点。据说，随着该集团试图迅速从 130 亿美元的年度亏损中恢复过来，ARM 重新上市计划正加速推进。

消息人士称，作为一家私营公司，ARM 始终能够将更多的利润投资于增长，最快可能在明年年底重返股市。软银的股东表示，ARM 的上市进程 “可能会加快，以便他们能够推进资产出售”计划。

不过，ARM 的一位发言人表示，“软银此前传达的上市时间表保持不变”。软银发言人拒绝置评。

股票研究分析师称，软银可能会通过上市将 “ARM 的高增长阶段”货币化，因为 5G 的进步将提振对智能手机芯片的需求，使其收入前景 “非常有利”。

分析师表示：“对于软银来说，在如此高增长的环境下让 ARM 上市可能是个有吸引力的选择。几乎所有其他全球主要半导体公司都在纳斯达克上市，为此软银的选择是个合乎逻辑的决定。”