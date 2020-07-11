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荣耀 MagicBook 系列锐龙版配备 65W 超级快充：30 分钟充电约 50%

2020/7/11 10:14:07来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 7 月 11 日消息 昨日荣耀正式官宣新款荣耀 MagicBook 系列锐龙版，据官方介绍，新品将配备 65W 超级快充适配器，30 分钟充电约 50%

IT之家了解到，此次 MagicBook 系列锐龙版将仍旧采用轻薄本设计，将为荣耀 MagicBook 14/15/Pro 升级搭载 Ryzen 4000 系列处理器。

全新荣耀 MagicBook 系列锐龙版将于 7 月 16 日正式发布。

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关键词：荣耀MagicBook

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