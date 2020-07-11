亚马逊太空互联网计划获 FCC 主席支持，力劝其他委员批准

▲ 图：美国联邦通信委员会 (FCC)主席阿吉特 · 帕伊

7 月 11 日消息，据外媒报道，亚马逊太空卫星互联网计划赢得了美国联邦通信委员会 (FCC)主席阿吉特 · 帕伊（Ajit Pai）的支持，后者正说服其他委员批准该计划。

帕伊在推文中说：“像这样的卫星互联网旨在为美国和世界各地的消费者提供高速宽带服务。”帕伊补充说，他已经呼吁亚马逊子公司 Kuiper Systems 就拟议中的服务提出条件，但没有具体说明。

帕伊的力挺可能会促使 FCC 进行的闭门投票获得通过，他在该机构领导着共和党的多数派。

亚马逊创始人杰夫 · 贝索斯 (Jeff Bezos)希望向低地轨道发射小卫星，以提供互联网覆盖服务。另外，美国太空探索技术公司 SpaceX 已经发射了 480 多颗星链卫星，总共计划发射 12000 颗卫星。2019 年 10 月，该公司申请再发射 30000 颗卫星。

FCC 负责协调发射轨迹和无线电频率的使用。亚马逊去年称 Kuiper 是个 “长期项目，设想为数千万缺乏基本宽带互联网接入的人提供服务”。

亚马逊负责设备和服务的高级副总裁戴夫 · 林普 (Dave Limp)在电子邮件中表示：“仍然有太多社区的互联网接入不可靠或昂贵得令人望而却步，而 Kuiper 计划将帮助缩小这一差距。我们感谢帕伊主席与我们一样致力于解决这一问题。”