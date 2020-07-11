亚马逊股价飙升，贝索斯前妻有望成为世界女首富

图：亚马逊创始人兼首席执行官杰夫 · 贝索斯及其前妻麦肯齐

7 月 11 日消息，在过去的六个月里，亚马逊首席执行官杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）与其前妻麦肯齐（MacKenzie）各自的净资产都有了爆炸式增长。贝索斯目前的净资产超过 1800 亿美元，继续成为世界首富。而麦肯齐的身价也增至 634 亿美元，距离世界女首富仅一步之遥。

自从今年以来，亚马逊股价飙升为这对前夫妇的财富增加了数百亿美元。麦肯齐的净资产在 2020 年初时为 370 亿美元。当时，她还未进入世界富豪榜前 30 名之列，但已经是世界第五大女富豪。随着亚马逊股价近几天连续飙升，麦肯齐的净资产迅速增加，目前约为 630 亿美元，依然低于欧莱雅女继承人弗朗索瓦 · 贝当古 - 迈耶斯 (Francoise Bettencourt-Meyers)。

贝索斯和麦肯齐的婚姻从 1993 年持续至 2019 年，他们共有四个孩子。2019 年 1 月，贝索斯通过推特宣布他们正式分居。仅仅 4 个月后，也就是 2019 年 4 月 4 日，他们宣布达成最终离婚协议。和解条款要求贝索斯将接近 2000 万股的亚马逊股票转让给麦肯齐，但条件是他将继续控制这些股票的投票权。贝索斯只剩下约 5800 万股，约占亚马逊总流通股的 12%。

当麦肯齐在 2019 年 4 月收到和解协议中规定的股份时，它们价值约为 370 亿美元，这使得其净资产低于另外四名女性，包括迈耶斯（620 亿美元）、石油大亨大卫 · 科赫（David Koch）的遗孀朱莉娅 · 弗莱舍 · 科赫（Julia Flesher Koch，600 亿美元）、沃尔玛创始人山姆 · 沃尔顿（Sam Walton）的女儿爱丽丝 · 沃尔顿（Alice Walton，530 亿美元）以及糖果巨头玛氏公司的女继承人杰奎琳 · 马尔斯（Jacqueline Mars，420 亿美元)。

随着新冠疫情恐慌席卷全球，亚马逊股价先是略有下跌，随即开始暴涨。截至美国当地时间周五收盘时，亚马逊每股上涨逾 17 美元，涨幅为 0.55%，每股报收于 3200 美元。麦肯齐的身价也超过了 630 亿美元，紧随迈耶斯之后。不过，麦肯齐要想冲击世界女首富宝座，亚马逊的股价需要达到 3255 美元，比最新收盘价上涨 2.3%。