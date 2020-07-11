AMD 官网上线 3015e APU：双核，6W

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IT之家 7 月 11 日消息 AMD 3015e 低功耗 APU 现已上线官网，双核配置，6W TDP。
如上图所示， AMD 3015e 为 2 核 4 线程，主频 1.2GHz，最高 2.3GHz，4MB三级缓存，6W TDP，14nm 工艺，支持单通道 DDR4 1600内存，核显频率为 600MHz。
IT之家了解到，AMD 3015e 将用于入门级的笔记本平台，主打低功耗。
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