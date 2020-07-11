围棋世界冠军柯洁：AI 进步速度远超人类，无限缩短走弯路时间

IT之家7月11日消息 澎湃新闻报道，7 月 9 日至 11 日，2020 世界人工智能大会在上海召开，围棋世界冠军柯洁在 7 月 10 日接受采访时表示：“人工智能（AI）可以通过大量的计算和模拟，帮助人类无限缩短走弯路的时间。”

2017 年五月，柯洁与围棋人工智能 Alpha Go 上演人机大战，最终以 0 比 3 落败，在很长时间内，柯洁还能感受到当时的绝望：他浑身颤抖，冲出对局室，找到一个无人的角落哭了起来。“因为3比0这样的结局对我来说实在是太绝望了。”

IT之家了解到，时隔三年之后，柯洁再谈人工智能时表示：“我们一直以来走的都是弯路，并不是一条直线，一直是磕磕碰碰的弯路，而AI 虽然走弯路，但是他通过大量的计算和模拟，把弯路的时间大大缩短了，无限缩短变成一条直线。”

柯洁谈论五年前 Alpha Go 时表示：“我们就在想因为那时候我们（人类棋手）已经被打败了李世石已经输给了它，虽然他赢了一盘，但是那一盘棋其实也是有一点侥幸的，运气好的成分在里边，我们那时候就觉得其实未来肯定是 AI（人工智能）的，它会稳稳地战胜人类，而未来 AI 怎么与人类相处的，这种思维模式中的差异，我觉得这是很好玩的一个点，也是非常有趣的。”

如今人工智能已经应用到了围棋职业棋手的日常训练当中，柯洁表示：“我觉得很羡慕他们现在能够比我小时候少走更多的弯路，因为我觉得我们很多时候学的很多东西，因为 AI 的出现我们发现，像 AI 它其实是曲线上升的，我们人也是一样曲线上升，但是它（AI）曲线的上升速度是远超人的，所以说 AI 对于我们人类来讲是少走很多弯路，那么现在青少年的话，也一样通过学习 AI，接触围棋，或者说一些我们传统的还有更先进的这些科技，他们也可以少走很多弯路，当然很多人还是依然会走弯路，这个是客观存在的，但是如果真的用心去学，用心去思考，他们会走很少弯路。”