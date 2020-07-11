诺基亚推出网络操作系统 NOS ，苹果云数据中心部署采用

IT之家7月11日消息 AI，大数据，AR，VR……工业 4.0 时代新技术的应用潮流下，数据正以超凡的速度不断增长。诺基亚宣布推出新一代数据中心网络操作系统 (NOS)和全新的基于意图的网络自动化和运营工具包，将重新定义数据中心网络架构。

全新的诺基亚 Service Router Linux(SR Linux)操作系统及 Fabric Service Platform(FSP)网络架构业务平台由诺基亚和包括苹果公司在内的全球领先的互联网公司共同开发。目前，苹果公司正在其云数据中心内部署诺基亚的新一代数据中心解决方案。

IT之家了解到，Nokia SR Linux 是一个真正的架构上的进步，因为它是第一个完全基于最新微服务的网络操作系统 (NOS)，同时 SR Linux NDK(NetOps development kit)提供了一套完整而丰富的编程功能。通过 gRPC(远程过程调用)和 protobuf 等现代工具可以轻松集成应用程序，没有语言限制，无需重新编译或依赖其他工具。SR Linux 还从诺基亚业务路由器操作系统 (SROS)继承了经过严格测试的 Internet 协议栈。SROS 是诺基亚久经考验的电信级业务路由器的商标。SR Linux 实际上是业界第一个灵活开放的网络应用程序开发环境。

Nokia FSP 提供了云服务商实现基于网络意图和策略的网络运营所需的工具集。FSP 远远超越了以节点为中心的管理系统，它基于强大的网络级架构，为构建、部署和监管整个数据中心网络而设计。而且，FSP 提供了大型云服务商所需的技术，比如用于验证和故障排除的实时状态校正虚拟数字孪生模型。诺基亚数据中心网络解决方案提供了开放性、灵活性、鲁棒性和自动化，使数据中心和云环境更易于扩展、调整和运营。