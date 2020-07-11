或导致屏幕破裂！苹果警告 MacBook 用户不要为设备安装摄像头护盖

IT之家 7 月 11 日消息 据 Macrumors 报道，苹果本月发布了一份支持文件，警告客户不要在 MacBook 上使用摄像头护盖，因为这可能会导致显示屏损坏。

苹果表示，显示屏和键盘之间的间隙设计得非常严格，因此可能会出现问题。遮盖相机也会导致自动亮度和真色调出现问题。

如果在安装了摄像机护盖的情况下关闭 MacBook 则可能会损坏显示屏，因为显示屏和键盘之间的间隙很小。遮盖内置摄像头也可能会干扰环境光线传感器，并导致自动亮度等功能无法正常工作。作为相机盖的替代品，请通过相机指示灯确定相机是否处于活动状态，并在 “系统偏好设置”中确定哪些应用程序可以使用相机。

IT之家了解到，此前有 MacBook Pro 用户投诉称他们发现在遮盖笔记本相机后 MacBook 的显示屏出现破裂的情况，拥有窄边框设计的 16 英寸‌MacBook Pro‌机型问题尤其严重。

因摄像头护盖导致 MacBook 产品屏幕受损在 AppleCare + 保修范围内，而没有‌AppleCare + 的客户则需自行承担修复成本。苹果公司表示，担心非法访问相机的客户可注意相机指示灯的状态。MacBook 的摄像头经过精心设计，在不打开指示灯的情况下无法对其进行操作。对于确实需要遮盖相机的用户，Apple 建议使用比普通打印纸（0.1mm）薄且不会留下胶水残留物的物品遮盖。