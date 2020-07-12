watchOS 7 新增 “舞蹈”锻炼法？苹果高管科普

IT之家 7 月 12 日消息 据 9to5mac 报道，watchOS 7 为 Apple Watch 的健身追踪功能带来了多种新功能，包括新的 “Dance” 锻炼类型。在一次新的采访中，来自苹果健身技术公司的 Julz Arney 详细阐述了开发具有精确卡路里追踪等功能的 Dance 锻炼类型的细节。

Arney 向 HT Tech 解释说，Apple Watch 的 “锻炼”应用程序中的 20 种顶级锻炼类型中的每一种 “都使用智能调整的算法来识别您正在做的锻炼，从而为每种锻炼方式提供最准确指标。” 新的 Dance 锻炼类型必须遵循相同的标准。

IT之家了解到，在创建 Dance 锻炼算法期间，苹果面临数个挑战，主要是因为跳舞用户的动作不可预测等因素：

Arney 说：“出于某些原因，创建一种算法为舞蹈提供准确的卡路里热量追踪会面临一些挑战。” 她补充说：“舞蹈中的运动并不总是像走路和跑步时那样重复或可预测，因此传感器可以从手腕检测到的东西并不一定是全部内容。” 跳舞时，手表需要检测用户的 “全身运动”。

为了通过 Dance 锻炼类型跟踪卡路里，苹果使用了所谓的 “高级传感器融合”技术。它结合了来自加速度计和陀螺仪的数据，以 “检测仅用手臂跳舞，下半身跳舞或全身跳舞的区别。”