预算 200 万元，中国联通新乡公示 2G 等无线网老旧设备拆除框架项目中标候选人

来自联通官网消息显示，中国联通新乡市分公司日前正式公布 2G 等无线网老旧设备拆除框架项目中标候选人，共有河南省通信工程局有限责任公司、利德世普科技有限公司和智联信通科技股份有限公司三家企业入围。

前不久，新乡联通启动全区（不含卫辉市）移动网 2G 等老旧设备拆除、搬运项目，预算 200 万元（不含税）。

老旧设备包含：基站主设备 (室内落地式)，主设备、机柜、电源线、室内外馈线（含塔上）及其他设备线缆拆除搬运；基站主设备（机柜 / 箱嵌入式），BBU、 RRU、机柜、室内 1/2 馈线、电源线、野战光缆其他设备线缆拆除、搬运；Wlan 站点，交换机、AP、合路器及相关箱体拆除、搬运。

公告显示，此项目不划分标段，中标人数量为 2 个，每个中标人对应的份额和实施区域如下：

第 1 名，中标区域：新乡市区、长垣市、封丘县、延津县，份额：60%；

第 2 名，中标区域：辉县市、原阳县、新乡县、获嘉县，份额：40%。

本项目 2020 年 7 月 9 日 10 时 30 分进行了开标，已按招标文件规定的评标方法及相关规定的要求完成评标工作，中标候选人如下：

第一中标候选人：河南省通信工程局有限责任公司

不含税综合报价：888.70 元，增值税税率：9%

中标份额：60%；对应区域：新乡市区、长垣市、封丘县、延津县

资格能力条件：满足

第二中标候选人：利德世普科技有限公司

不含税综合报价：897.50 元，增值税税率：9%

中标份额：40%；对应区域：辉县市、原阳县、新乡县、获嘉县

资格能力条件：满足

第三中标候选人：智联信通科技股份有限公司

不含税综合报价：902.25 元，增值税税率：9%

备选

资格能力条件：满足；