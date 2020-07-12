全新反外挂系统：《CS：GO》“受信任模式”现已内置到游戏中

IT之家 7 月 12 日消息 7 月 9 日《CS：GO》更新引入了 “受信任模式”，主要目的是为了打击作弊行为。该模式启动后，将限制第三方程序和《CS：GO》的交互。

更新说明称，现在玩家默认以受信任模式启动《CS：GO》，受信任模式下禁止第三方软件与《CS：GO》进行交互。若要允许第三方软件与《CS：GO》进行交互，需在启动项中添加 - untrusted，但采用这种方式会对玩家的信用评价造成负面影响。所有与《CS：GO》进行交互的第三方软件的 DLL 文件必须进行数字签名。如果玩家要使用未经数字签名的第三方软件，需在启动项中添加 - insecure，但采用这种方式将无法加入 VAC 服务器。

不过有玩家指出，这项系统也同时阻挡许多正常玩家会使用的程式，例如实况主经常使用的 OBS 捕捉软件。目前如果玩家想要使用的 OBS 捕捉程式或其他第三方程式，必须前往《CS:GO》的启动选项，输入「-untrusted」来启动非信任模式。

IT之家了解到，还有一名匿名外挂开发者在接受 gameinside.ua 采访时，声称 Valve 最近推出的 “受信任模式”并未以任何方式影响外挂，没有一款游戏可以 100% 抵御外挂。