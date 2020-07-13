5G 虽然非常热，但为什么用得不多？

以 5G R16 标准冻结为标志，5G 正式进入 1.0 时代。全球对 5G 的期望早已是上升到引领工业革命的高度，5G 不但是国内关注的热点，而且也是全球竞争的焦点。然而，从 2019 年发牌至今，5G 的热度虽然非常高，套餐渗透率和终端渗透率分别超过了 6% 和 5%，但是周边真正使用 5G 并不多，这到底怎么回事？

一、5G 网络覆盖速度虽快，但连续覆盖不足

从三大运营商公布的数据看，中国移动建成并开通的 5G 基数量最多，目前已经超过 14 万座，计划年内累计建成 30 万个 5G 基站，实现在全国所有地级以上城市提供 5G 商用服务的目标。中国联通与中国电信合计建成并开通的 5G 基站数量虽然不及中国移动，但是规模也已经超过 12 万座。

虽然一季度受到疫情影响，5G 基站的建设和开通出现了延缓，但是从二季度的情况看，运营商的 5G 建站目标不但能够按期完成，而且还有望提前或者超额完成任务。虽然中国已经是全球建成并开通 5G 基站最多的国家，但是相对于我国将近 500 万座 4G 基站的规模来说，当前的 5G 基站数量远远不能满足实现连续覆盖的目标。

5G 网络覆盖不足，即便不是用户使用 5G 的障碍，也成为用户升级到 5G 时代不可忽略的影响因素。在 5G 进入 1.0 时代之后，随着 5G SA 技术的加速成熟，并在新基建战略推动下，运营商必然会在未来 2 年内将进一步加大 5G 网络建设投资，届时 5G 网络或许才能满足广域覆盖和连续覆盖的要求。

二、5G 终端降价虽快，但是性价比并不高

中国信通院的数据显示，6 月份当月，国内市场 5G 手机出货量 1751.3 万部，占同期手机出货量的 61.2%; 上市新机型 24 款，占同期手机上市新机型数量的 51.1%；今年 1-6 月份，国内市场 5G 手机累计出货量 6359.7 万部、上市新机型累计 105 款，占比分别为 41.5% 和 48.6%。

随着 5G 手机上市新机型的快速增多，5G 手机的价格也同步出现了快速下调趋势。5G 手机价格已经从年初的 4000 元左右，降低到 5 月份的 3000 元左右，并在 6 月底降低到 1700 元左右。可以说，正式在 5G 手机价格持续下调的带动下，5G 手机出货量才保持了持续的增长势头。

虽然 5G 手机新机型上市速度较快、出货量增长也比较明显，但是不容忽视的是5G 手机的性价比还是比较低的。5G 低端手机虽然能够满足大家对 5G 网速的好奇心，但是相对于同等价位的 4G 手机来说，5G 手机的性能指标还有非常大的提升空间。可以说，在 5G 特有应用出现之前，再好的 5G 手机也仅仅相当于 4G+。

三、5G 的创新虽响，但特有应用缺乏是事实

关于 5G 创新，包括政府层面和运营商层面都开出了各种支持和鼓励措施，以中国移动为代表的运营商更是设立了各种各样的创新机构和规模超过百亿级的 5G 创新基金，目的就是为了加快 5G 特有应用的创新开发。

有了人力和资金的支持，5G 的创新应用已经有了可喜的成绩。5G 在智能电网方面的应用、5G 与医疗行业的深度融合、5G 在智慧矿山方面的应用已经成为现实。从媒体报道的情况看，与 5G 相关的各种垂直行业应用仅仅处于试点或者首创阶段，距离技术成熟或者大面积普及还有不小的差距。

这里也有必要提示大家的是，目前的 5G 应用更多的是运营商推动 5G 向垂直行业拓展，针对个人用户的 5G 应用除了三大运营商合力推广的 5G 消息之外，尚无令人眼球一亮的应用。然而即便是 5G 消息，其实也是 4G 时代的旧产品被包裹了 5G 的新外衣。

5G 时代初期，大家关注或者感受最深的还是针对个人用户的各种应用，这也是三大运营商不余遗力全力发展 5G 用户的原因之一。而且这方面的应用缺乏已经明显了限制了广大用户体验 5G 的热情。毕竟现在 5G 手机能办的，基本上 4G 手机和 4G 网络都可以实现。可以说，在 5G 特有应用出现之后，5G 才会迎来在个人市场上的爆发式增长。

四、5G 资费虽有降价，但目标群体不是普通大众

2019 年 11 月初，包括中国移动、中国联通和中国电信在内的三大运营商同步上架商用了 5G 套餐，内容虽略有差异，但是总体是非常一致的。彼时，5G 套餐的入门价就超过 120 元 / 月，包含的流量也仅有 30GB，在 5G 手机 + 5G 网络下，30GB 流量难以支撑 1 个月的使用。

从最初的高贵到逐渐下调到平民价格，这本来就是运营商的资费定价策略，三大运营商除了在今年年初 5G 套餐打七折的基础上再次下调 5G 套餐价格之外，最近还上架了 30 元包含 30GB 流量的 5G 套餐包，而且针对部分政企客户，还推出了更加优惠的 5G 套餐，运营商的目的就是最大程度将用户迁转成 5G 用户，在这其中广大用户也自然得到了较多实惠。

虽然运营商推出了针对中低端用户的 5G 套餐包，但是能够订购这些套餐包的用户必须月最低消费达到 98 元。从这个角度看，5G 套餐的门槛并无多少实际性降低，如果在于 4G 用户的 ARPU 值相比较，那么 5G 套餐绝非普遍群众消费得起的。

虽然 5G 发展现在还面临诸多困难，但是我们对 5G 能够给大家带来惊喜保持了最大期待。在各类涉及国计民生的行业借助 5G 的力量实现跨越式发展之前，我们还需对 5G 给予更多的耐心和信心。