中国电信、国家电网、华为建成国内最大规模 5G SA 智能电网

IT之家7月12日消息 7 月 11 日下午，中国电信宣布由国网青岛供电公司、中国电信青岛分公司和华为公司联合开发的青岛 5G 智能电网项目一期工程正式交付投产，这标志着目前国内规模最大的 5G 智能电网正式建成。

IT之家了解到，青岛 5G 智能电网项目采用端到端 5G SA 网络建设，引入 5G 全自动多维动态切片解决方案，结合 5G MEC 无处不在的联接能力和超性能异构计算能力，为电网应用提供更快、更细、更准的差异化和确定性网络能力，实现了基于 5G SA 切片的智能分布式配电、变电站作业监护及电网态势感知、5G 基站削峰填谷供电等新应用。工作人员通过电力塔杆上的 5G+4K 超高清摄像头来监控输电线路和配电设施，可以及时发现故障隐患，能节省 80% 的现场巡检人力物力。借助 5G 的超低时延和超高可靠性，还能快速定位、隔离和恢复电网线路故障，把停电时间从分钟级缩短到秒级甚至毫秒级。

2019 年 8 月，中国电信青岛分公司、国网青岛供电公司和华为公司共同组建 5G 应用联合创新实验室，共同推进 5G 在智能电网、能源互联网体系的建设。5G 应用联合创新实验室在业界首次提出 5G 电力切片构想及能源互联网对通信网络的三层马斯洛需求模型，发起成立了 5G 网络切片国家重大科技专项，发布了业界首份 5G 电力切片技术和商业产业报告，在技术可行性、商业可行性、应用场景、生态建设上进行了大量探索。三方在青岛崂山金家岭、奥帆中心、国网大厦和西海岸古镇口 4 个合作项目示范基地部署 5G 网络及 MEC 解决方案，建立了国内最大规模的 5G 智能电网实验网，并为 2019 年跨国公司领导人青岛峰会提供了 5G 保电服务。