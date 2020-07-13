电子社保卡你领了吗？拿手机就能办事，但实体社保卡千万不能丢

IT之家 7 月 13 日消息 你有没有过这种经历？要登录政务网站办事，发现忘了账号密码？去服务经办大厅办事，到了才发现忘带社保卡？去医院看个病，亏了，还是没带社保卡……

现在不用担心了！只要带着手机，这些不是事儿，电子社保卡全部帮你解决！

下面人力资源和社会保障部带来了电子社保卡的详细解说：

电子社保卡是什么？

电子社保卡是社保卡线上应用的有效电子凭证，与实体社保卡一一对应，由全国社保卡平台统一签发，人力资源社会保障部统一管理。与实体社保卡一样，电子社保卡全国统一、全国通用，具有身份凭证、信息记录、自助查询、就医结算、缴费及待遇领取、金融支付等功能。

IT之家了解到，总而言之，实体社保卡能做什么，电子社保卡就能做什么，而且很多功能比实体社保卡更加方便快捷。

有了电子社保卡之后，能把实体社保卡丢掉吗？

不能丢！实体社保卡是一切功能的基础，需要好好保管，其与电子社保卡，就正如银行卡与手机银行的关系。如要申领电子社保卡，得先持有实体社保卡且处于正常状态。

如果你的实体社保卡处于挂失、注销等异常状态，也无法申领或使用电子社保卡。

为了保障你的权益，社保卡丢失后请你第一时间挂失并补办新卡，拿到新卡后重新申领电子社保卡，即可正常使用新卡啦。

▲ 电子社保卡

拿着电子社保卡就能办事吗？

电子社保卡具有身份识别和支付结算功能，展示二维码、用起 “扫一扫”，忘带实体社保卡也不怕。

你可以自由选用实体卡或电子卡，持卡办事、扫码办事、线上办事，都可以。

电子社保卡的二维码怎么用？

打开你的电子社保卡，箭头指示的这个按键就是二维码展码功能。

电子社保卡二维码代表着本人授权的身份验证，依据不同场景承载了身份码和支付码的作用。

在经办大厅窗口，工作人员可以扫描电子社保卡二维码，快速判定人员身份，减少在系统中的录入。在自助服务一体机上配置了扫码墩，个人展示电子社保卡二维码并在扫码墩上扫描后，可以快速登录自助服务一体机，进而查询打印自己的信息。

在已经开通电子社保卡扫码支付的医院药店，工作人员可以扫描电子社保卡二维码，完成医保个人账户的快速支付，或是进一步调起电子社保卡收银台，个人确认支付后，完成与统筹基金的组合支付。全国已经有 180 多个地市开通了扫码就医购药服务。还有一些地市正在陆续开通扫码缴费支付的服务。

除此以外，不少地区的公园、图书馆、博物馆，也支持了扫描电子社保卡二维码入园入馆等服务，以后拿着电子社保卡出门就越来越方便啦！

电子社保卡的 “扫一扫”能扫什么？

“扫一扫”有扫码登录、扫码支付的功能。

1. 扫码登录怎么用？

在支持电子社保卡扫码登录的政务网站上，使用 “扫一扫”即可实现快速登录，不用再重新注册或输入密码登录。目前，电子社保卡已经在国家政务服务平台、国家社会保险公共服务平台、全国人社政务服务平台等实现了扫码登录，不少地区还在当地人社部门网站、经办大厅自助服务一体机以及当地政务服务平台，实现了扫码登录。

2. 扫码支付怎么用？

在支持电子社保卡 “主扫”模式的地区和渠道，个人扫描医院等各类缴费单上的电子社保卡订单二维码，调起电子社保卡收银台，输入密码完成支付确认，即可完成支付结算。