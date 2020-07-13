育碧《刺客信条：英灵殿》11 月 17 日正式发售：将登陆 Xbox Series X、PS5

IT之家7月13日消息 今天在育碧的线上发布会 Ubisoft Forward 上，育碧正式宣布《刺客信条》系列最新作品《刺客信条：英灵殿》将于 2020 年 11 月 17 日登陆 Xbox One、PS4、Stadia 以及 PC 平台（仅限 Uplay 及 Epic Game Store）。同时，游戏也将于 Xbox Series X 以及 PS5 发售后登陆次世代主机平台。购买了《刺客信条：英灵殿》Xbox One 或 PS4 版本的玩家可免费升级至次世代主机版本。

在发布会上演示的《刺客信条：英灵殿》全新玩法展示玩家能够享受到的全新游戏特色，包括双持武器、劫掠、攻城战以及开放世界中的各种活动。劫掠将比此前的任何一代《刺客信条》都更具动作感和刺激性，玩家将利用全新的战斗系统攻击并解决敌人。艾沃尔能够双持斧子、剑甚至是盾牌来对抗《刺客信条》中最多种类的敌人。此外，袖剑的回归也让艾沃尔能够以致命的精度暗杀目标。

《刺客信条：英灵殿》真实机演示视频：

《刺客信条：英灵殿》是一款动作角色扮演游戏，其将玩家的选择和探索置于游戏体验的中心。在整个世界中，玩家将遇到游戏挑战、独特且意想不到的人物和他们令人难忘的故事以及令人叹为观止的各种景致。玩家可以使用自定义工具来修改发型、纹身、战争彩绘、武器以及装备。此外，玩家还能随时在男性或女性艾沃尔之间切换。政治联盟、作战决策以及对话选项都将对《刺客信条：英灵殿》的世界产生影响，所以玩家必须做出明智地选择来保护自己氏族的家园和未来。

育碧蒙特利尔工作室主导研发了《刺客信条：英灵殿》，讲述了艾沃尔，一位在战斗和荣耀的故事中崛起的凶悍维京突袭者的史诗冒险故事。游戏提供了迷人维京人体验，将玩家带入了出于英格兰黑暗时代残酷背景下、美丽而又神秘的开放世界。运用包括劫掠在内的全新游戏特色，壮大居住地并在任务中增强实力，以争取在英灵殿诸神之间赢得一席之地。

IT之家了解到，《刺客信条：英灵殿》标准版、黄金版以及终极版目前均已开启预售，标准版 298 元、黄金版 498 元、终极版 598 元（预售价 548 元）。预购《刺客信条：英灵殿》的玩家还将在游戏发售后获得额外任务 “狂战士之道”。在该任务中，玩家将加入传奇的诺斯氏族狂战士一同完成复仇任务。