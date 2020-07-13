英特尔 Alder Lake 取消了对 AVX-512 的支持

IT之家7月13日消息 据外媒 phoronix 报道，英特尔上周向 GCC（编译器）提交了有一份代码，代码显示下一代的桌面 CPU 平台 Alder Lake 将取消支持 AVX-512 指令集。

IT之家了解到，CPU厂家在推出新架构的处理器之前都会向编译器提交将发布架构的相关补丁以做针对优化。此次英特尔提交的代码是其新平台 Sapphire Rapids 和 Alder Lake 平台的相关优化命令。据英特尔路线图，Sapphire Rapids 和 Alder Lake 平台将于明年正式发布，其中后者将会是 Rocket Lake 的继任者。Alder Lake 采用了 Golden Cove+Gracemont 的内核混合，8 大核 + 8 小核设计，采用 LGA 1700 插槽，相比当前 Sunny Cove 内核的指令集，其缺少了 AVX-512 相关的几个子集支持。

英特尔在今年 6 月 10 日正式发布的 Lakefield 中也缺失了对 AVX-512 的支持，因其小核心不支持该指令集，故英特尔同时将大核中该指令集的支持一并屏蔽。Alder Lake 或是出于同样的原因而取消了对 AVX-512 指令集的支持。