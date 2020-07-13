马斯克一把抓住宁德时代

据外媒报道，特斯拉要想在电动汽车领域占据主导地位——尤其在这个后新冠疫情时代——它就需要在中国取得成功。为做到这一点，特斯拉首席执行官马斯克正与一名电池工程师进行合作。这名电池工程师曾经帮助苹果公司有效地延长了 MacBook 笔记本电脑的使用寿命。

52 岁的曾毓群在不到 10 年的时间里，将宁德时代新能源科技有限公司（CATL）打造成中国电池行业的老大。宁德时代同时也是全球最大的电动汽车充电电池生产商，而电动汽车是汽车行业的未来。曾毓群来自福建宁德一个简陋的小山村，曾在一家国企工作，月薪 30 美元。但如今，宁德时代的成功使得他的身家达到了 170 亿美元。



现在，宁德时代的产品几乎遍布了全球各大汽车品牌。从本月起，这家公司将开始为特斯拉上海超级工厂的电动汽车提供电池动力。这是一次潜在利润丰厚的合作，它将该行业最受欢迎的电动汽车车型——特斯拉的 Model 3——与低成本的电池结合在一起，不过新冠疫情对全球经济的冲击，使得这一合作的未来前景尚不明朗。

曾毓群称，两位首席执行官之间的合作关系正在不断向前发展。两人经常互发短信，讨论未来技术创新、如何面对新冠病毒的挑战、以及始终困扰着马斯克的电池和汽车的成本等问题。

“埃隆整天都在谈论成本问题，我向他保证我会有解决方案，”曾毓群在宁德时代总部接受采访时说。他的位于 20 楼的办公室俯瞰着中国东南沿海的一个渔业中心。现在这个渔业中心已经被转型改造成一个由电池工厂和实验室构成的集群。他说，“我和马斯克相处得很好。他是个有趣的家伙。”

宁德时代的电池产品将为特斯拉中国公司提供一项关键优势，尤其是在提高利润率、降低产品标牌价格（sticker price）方面。预计到 2030 年，在新冠疫情过后，公路上行驶的电动汽车数量将达到 5900 万辆。最重要的是，宁德时代将向特斯拉供应磷酸铁锂电池（LFP），这种电池使用更便宜的原材料，制造成本比其它的普通电池低 20% 左右。

奋勇向前冲

目前中国和欧洲的电动汽车销量正在超过美国的销量。

宁德时代在 2 月份提交的一份文件中确认，它将成为特斯拉的供应商。但目前两家公司均拒绝透露具体细节，包括涉及的电池类型信息。

与宁德时代这样的中国国内供应商合作，将进一步增进特斯拉与中国政府的关系，而中国政府一直是特斯拉在中国取得成功的关键。更重要的是，曾毓群也在中国政协供职，而中国政协是中国最高领导层的咨询机构。他曾向中国政协提交过关于可再生能源的议案。

对于宁德时代来说，这次合作来得正是时候。根据 SNE Research 的数据，在 2020 年的头五个月，随着汽车销量受新冠疫情和政府补贴减少等因素的影响而大幅走低，汽车电池的销量也大幅下降了约三分之一。7 月 10 日，中国汽车工业协会表示，电动汽车销量较一年前下降了约 38%，这有可能使中国的数十亿美元的电动汽车推广计划化为泡影。

随着特斯拉推出其首款中国产 Model 3s 型电动汽车（该款汽车装备了 LG 和松下的电池），宁德时代的国内市场份额也在下降。但根据调研公司 Sanford C. Bernstein 的说法，从明年开始，宁德时代将为特斯拉上海工厂大约一半产量的电动汽车提供零部件。

与特斯拉的合作将提振宁德时代的国内销售，不过这家公司还需要争取更多的客户，以改善其在中国以外的市场的前景。在中国，LG 化学和三星 SDI 等公司也正在快速扩展其业务。

一位 BNEF 分析师表示：“宁德时代的成功很大程度上是因为中国市场需求的旺盛。”“未来，随着中国以外的电动汽车市场的快速增长，是否能在全球市场上保持甚至增加市场份额，将取决于它能否成功地保持住中国市场以外的需求。”

宁德时代也有意扩大与特斯拉海外公司的联系，包括与该公司正在柏林建设的首家欧洲工厂的联系。同时为大众和宝马公司供货的宁德时代目前也正在德国中部建立自己的工厂，并鼓励它的中国供应商也在那里设立前哨基地。

“我们不会排除向特斯拉柏林超级工厂供货的可能性。”曾毓群在采访中表示。

特斯拉没有回应置评请求。

在过去，曾毓群的公司曾向一些蓝筹股公司提供过产品。他的团队曾帮助宝马公司在中国的合资企业开发早期的电池驱动车型，而宁德时代现在与宝马签订了 11 年的供货合同。宁德时代的前身也曾向苹果的 MacBook Air 笔记本电脑提供长寿命电池。

这家电池供应商看到了加快降低电池成本研究所带来的好处，这可以帮助电动汽车实现与燃油汽车同等的价格，从而取代燃油汽车。

“你必须更具创新性，更具成本效益，有更好的表现，”曾毓群说，“只有这样才能击败其他竞争对手。”

宁德时代准备将其最新型的不含钴的电池商业化——钴是最昂贵的电池原料之一。除此之外，它还希望在其电池产品中消除其它昂贵的金属原料，如镍和锰。

据曾毓群说，宁德时代还能够生产一种超长寿命电池，该电池寿命为 16 年，支持 200 万公里的行驶里程，可用于多种车型和储能。这是包括特斯拉和通用在内的公司也正在追逐的一款里程碑型电池。

在福建宁德，有更多的研发设施正处于建设中，整个城市街区到处都是宁德时代的实验室和员工公寓楼。宁德时代的员工公寓楼还包括了曾毓群和其妻子也居住其中的 “云顶亭”（Cloud-Capped Pavilion）社区。宁德时代的价值 33 亿元人民币的研发中心则计划成为一家全球旗舰型研发中心。

“渐进式的改进可以建立一家业绩良好的公司，但无法将其建设为一家伟大公司，”曾毓群说。他的办公室门口的地板上放着一个规划中的中心的沙盘模型。他说，“我们将向天才进行投资。”曾毓群本人是在北京的中国科学院获得了凝聚态物理学博士学位。

去年，宁德时代在研发方面的支出猛增了 50%，达到近 30 亿元人民币。公司有近 5400 名员工专注于研发工作。这些员工中还包括 143 名博士，这些博士员工拥有自己的专门食堂，还可以利用公司提供的约会服务。公司的这项约会服务去年曾为 52 场婚姻成功牵线搭桥，因而广受赞誉。

深圳的高工锂电池研究中心（GaoGong Lithium Battery Research Center ）的合伙人胡峰（音译）说，即使在新的研究中心成立之前，宁德时代就已经跻身于电池行业的顶级行列。这名合伙人已经密切追踪曾毓群的工作有近 10 年了。

现在在中国和德国新建立的先进实验室和新工厂与曾毓群早期职业生涯中临时搭建的生产线形成了鲜明对比。在那个时候，工作人员一手拿着漆刷给电池涂上涂料，另一手则拿着电吹风将涂料吹干。曾毓群还曾经用回形针作为临时固定装置，以防止振动设备损坏电池。

而现在，工作人员在通过高压空气淋浴之前，还要穿上医用防护服，以限制灰尘的扩散。在附近的一个实验室里，电池被摇震、碾压并浸入水中 48 小时，然后放入一个被加热到 130 摄氏度的盒子中。

曾毓群的会议室的墙上装饰着中国画，桌上摆着中国茶具。他靠在会议室扶手椅上介绍说，“我们努力为电池结构和化学系统带来创新，这将使特斯拉的电动汽车能够以更好的成本行驶更远的距离。这可能就是特斯拉选择我们的原因。”

Sanford C. Bernstein 称，如果使用宁德时代的更便宜、更小型的电池，特斯拉每辆车的成本将会下降 600 至 1200 美元。一般而言，磷酸铁锂电池不如那些更昂贵的电池产品那么强劲有力，但相关技术正在迎头赶上。

Bernstein 的一位香港资深分析师马克 · 纽曼（Mark Newman）称：“如果他们在国际市场上做到了这一点，那将是爆炸性的，因为没有人在中国以外的纯电动汽车上使用磷酸铁锂电池。”“特斯拉将因此而获得相当可观的优势。”