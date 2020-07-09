马斯克：今年特斯拉可实现完全自动化，挑战不大

在世界人工智能大会上，埃隆 · 马斯克谈到特斯拉今年能完成 L5 级自动驾驶的基本功能。他谈到其挑战不大，只是要处理很多细节问题。目前特斯拉只需要在软件层面进行改进，硬件完全能支撑 L5 级自动驾驶技术。

按照国际自动机工程师学会（简称 SAE）提出的自动驾驶技术水平分类，L5 级，也就是完全自动化，可以适应任何驾驶场景，目前还是受到法律、技术等限制，还没有机构能够完全实现。

