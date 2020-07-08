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“上天入地”马斯克！这次又要组织隧道挖掘比赛

2020/7/8 14:40:33来源：网易科技作者：辰辰责编：懒猫评论：

7 月 8 日消息，据国外媒体报道，当地时间周二埃隆 · 马斯克（Elon Musk）领导的钻探公司 Boring 宣布将于2021 年春季举办首届名为 Not-a-Boring Competition 的隧道挖掘比赛，主要关注参赛队伍的隧道掘进速度。目前感兴趣的团队已经可以开始报名申请。

尽管 Boring 公司已经有几个隧道项目正在实施当中，但目前仍在努力开发更好的隧道掘进技术。为了吸引更多技术创新来实现这一目标，Boring 公司今天宣布了一项新的隧道掘进比赛。比赛的象征性目标是超越蜗牛前进的速度，实际上这比听上去要难很多。

这项比赛要求各个团队拿出挖掘隧道的解决方案，从而完成 “你能打败蜗牛吗”这一问题。Boring 公司正在吸引来自世界各地学生、公司以及业余爱好者的兴趣，让他们在 2021 年春季举行的首届隧道挖掘比赛中，设计、建造并检验自己的隧道挖掘解决方案。”

更具体地说，参赛队将需要挖掘一条长 30 米、横截面面积为 0.2 平方米（直径约为 0.5 米圆形）的隧道。而评判标准有三类：看谁最快完成隧道挖掘；看谁最快完成隧道内道路铺装，Boring 将操控特斯拉遥控车通过隧道；看谁的隧道更精确，隧道另一端离目标越近越好。

这场比赛与 SpaceX 曾组织的超级高铁竞赛如出一辙，不过正式开始要等到明年。

本月早些时候马斯克宣布，SpaceX 公司正在为超级高铁竞赛开发更长的真空隧道。当时其也在推文中提到了今天 Boring 宣布的隧道掘进比赛。

图示：马斯克推文

与此同时，Boring 公司正在拉斯维加斯会议中心建设环形隧道系统，并将其扩展到城市的其他地方。

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关键词：马斯克

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